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6 листопада 2026, 8:58

Власник мережі АЗС Parallel купує агробізнес Ахметова: що відомо про угоду та її вартість

Паливна мережа Parallel Олександра Дубініна купує агробізнес Ріната Ахметова. Компанія домовилася з інвестиційною групою SCM про придбання 75,1% корпоративних прав агрохолдингу HarvEast. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Таким чином, власник мережі АЗК розширює бізнес за межі паливного ринку та виходить в аграрний сектор.

Паливна мережа Parallel Олександра Дубініна купує агробізнес Ріната Ахметова.
Власник мережі АЗС Parallel купує агробізнес Ахметова
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5 листопада 2026 року Антимонопольний комітет України надав Parallel Nafta Limited дозвіл на отримання контролю над двома компаніями — UAC Finance Limited та UA Agrocom Limited. Саме через ці структури здійснюється володіння 75,1% акцій HarvEast.

Вартість придбання сторони не розголошують. Передача корпоративних прав відбудеться після завершення необхідних юридичних процедур та отримання всіх регуляторних дозволів. Компанія також запевнила, що сплатить передбачені законодавством податки та збори.

Чим займається агрохолдинг HarvEast

HarvEast створили у 2011 році на базі сільськогосподарських активів Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Основні напрями діяльності — рослинництво та насінництво.

Компанія вирощує соняшник, кукурудзу, пшеницю та нішеві культури. Наразі в Київській області агрохолдинг обробляє близько 25 тис га землі.

Війна суттєво скоротила земельний банк підприємства. Після початку російської агресії HarvEast втратив контроль над 150 тис га сільськогосподарських угідь у Донецькій області, які опинилися на тимчасово окупованій території.

Для Parallel придбання аграрного активу є частиною стратегії диверсифікації бізнесу. Компанія планує розвивати цей напрям у довгостроковій перспективі, використовуючи виробничі потужності та досвід команди HarvEast.

Серед пріоритетів нового власника — вирощування зернових та олійних культур, розширення насінництва із застосуванням зрошення, а також розвиток біоенергетики.

Що буде з агробізнесом після зміни власника

У Parallel запевнили, що зміна акціонера не призведе до перебудови поточної роботи HarvEast. Компанія продовжить виконувати зобов'язання перед бізнес-партнерами, орендодавцями, пайовиками та місцевими громадами.

Також збережеться чинна управлінська команда. Генеральний директор Дмитро Скорняков, топменеджмент і працівники агрохолдингу продовжать роботу без змін.

Для SCM вихід із HarvEast означає завершення інвестицій у цей аграрний актив. У групі пояснили продаж воєнними умовами та стратегією концентрації інвестиційного портфеля. Отриманий капітал планують спрямувати на розвиток ключових напрямів бізнесу в Україні та підтримку країни через благодійні й оборонні проєкти Ріната Ахметова.

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Як розвивається бізнес Parallel

Parallel належить Олександру Дубініну та розвиває однойменну мережу автозаправних комплексів. До повномасштабного вторгнення вона налічувала 132 АЗК, частина яких через війну втратила можливість працювати.

Наразі мережа управляє приблизно 100 заправками та входить до десятки найбільших імпортерів пального в Україні. Компанія також заявляла про намір увійти до п'ятірки найбільших гравців цього ринку.

Купівля HarvEast стане для Parallel виходом у нову галузь і суттєвим розширенням структури бізнесу: від торгівлі пальним та управління АЗК до аграрного виробництва й насінництва.

Як ми писали: Німеччина планує обмежити ціни на бензин і дизель із 2027 року: як працюватиме механізм

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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