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6 листопада 2026, 8:26

ЄС повторно розподілить €21 млрд на оборону: як українські виробники можуть отримати доступ до коштів

У межах європейської оборонної програми SAFE залишилося €21,3 млрд, які країни ЄС можуть спрямувати, зокрема, на спільні оборонні проєкти з Україною. Українські підприємства мають перспективи долучитися до такого виробництва та отримати замовлення. Про це, як повідомляє Укрінформ, заявив президент Володимир Зеленський.

У межах європейської оборонної програми SAFE залишилося €21,3 млрд, які країни ЄС можуть спрямувати, зокрема, на спільні оборонні проєкти з Україною.
Українські виробники отримають доступ до 21 млрд євро
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За словами глави держави, Україна обговорює з європейськими партнерами можливості використання залишку фінансування SAFE для спільного виробництва озброєння. Він зазначив, що вже є позитивні сигнали щодо готовності інших країн залучати українські підприємства до таких проєктів.

«Для нас важлива підтримка фінансами. Ми проговорюємо питання програми SAFE, там зараз залишився 21 млрд євро, і є позитивні сигнали, як використовувати ці гроші іншими країнами в копродакшені з Україною», — сказав Зеленський.

Звідки взялися €21,3 млрд і скільки грошей було спочатку

Програма SAFE (Security Action for Europe) передбачає надання країнам Євросоюзу довгострокових кредитів на загальну суму до €150 млрд. Її запустили у 2025 році в межах європейської стратегії Readiness 2030, мета якої — прискорити переозброєння Європи та посилити оборонну промисловість.

У листопаді 2025 року держави ЄС подали свої плани оборонних інвестицій. За даними Єврокомісії, 19 країн запросили понад €130 млрд кредитного фінансування. Однак деякі держави подали заявки на менші суми, ніж їм попередньо погодили. У результаті частина загального бюджету залишилася незатребуваною.

Саме ці кошти — €21,3 млрд — Єврокомісія вирішила запропонувати країнам ЄС у межах другого раунду розподілу SAFE. Відповідне запрошення було оприлюднене 29 жовтня 2026 року.

Тобто йдеться не про нову програму на €21 млрд і не про гроші, які вже виділили Україні. Це невикористана частина початкового кредитного ліміту SAFE у €150 млрд, яку тепер можна повторно розподілити між державами Євросоюзу.

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Як Україна може отримати вигоду від SAFE

SAFE не передбачає прямого надання кредитів Україні. Позичальниками виступають держави ЄС, які використовують кошти для закупівлі озброєння та розвитку оборонного виробництва.

Водночас Україна може брати участь у спільних закупівлях на рівних умовах із країнами Євросоюзу. Українські виробники також мають право претендувати на контракти в межах програми.

Потенціал такої співпраці вже закладений у національні плани європейських держав: із 19 планів, поданих до Єврокомісії, 15 передбачають проєкти за участю України.

Отже, €21,3 млрд — це додаткова можливість для європейських країн профінансувати оборонні проєкти, частина яких може бути реалізована разом з українськими підприємствами. Для українського ОПК це означає перспективу отримати нові замовлення, розширити виробництво та поглибити кооперацію з європейськими виробниками.

Як ми писали: У ЗСУ переглянуть роль сержантів та їхнє грошове забезпечення

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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