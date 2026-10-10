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10 жовтня 2026, 12:15

США послабили санкції на російський дизель: про що Трамп домовився з Путіним

США тимчасово послабили санкції на російський дизель після домовленості президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна про постачання пального на світовий ринок. За словами Трампа, РФ має поставити понад 4 млн тонн дизелю. Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення, заявивши, що послаблення санкцій без кроків Москви до деескалації лише затягне війну. Про це пише CNBC.

США тимчасово послабили санкції на російський дизель після домовленості президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна про постачання пального на світовий ринок.
Трамп дозволив постачання російського дизелю на світовий ринок
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США дозволили постачання російського дизелю до квітня 2027 року

Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 4 млн тонн дизельного пального на світовий ринок. Про угоду президент США повідомив 9 жовтня в дописі у своїй соціальній мережі Truth Social.

За його словами, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизелю, ще 500 тисяч тонн — у листопаді, а згодом — 1 млн тонн. Решту обсягу — ще 3 млн тонн — Росія має поставити залежно від стану своїх нафтопереробних заводів.

Того ж дня Мінфін США тимчасово дозволив постачання російського дизелю, послабивши санкційні обмеження. Відповідна генеральна ліцензія дозволяє постачання пального до квітня 2027 року.

Чому зросли ціни на дизель

Ціни на дизельне пальне у світі зросли на тлі ударів України по російських нафтопереробних заводах, після яких Москва заборонила експорт дизелю. Додатково на постачання пального вплинули атаки Ірану та його союзників-хуситів на нафтопереробні об'єкти на Близькому Сході.

Трамп зазнає дедалі більшого політичного тиску через високі ціни на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться в листопаді 2026 року. Республіканці стикаються з конкурентною боротьбою навіть у традиційно консервативних штатах, зокрема в Айові, де фермери відчувають наслідки подорожчання дизелю.

Минулого місяця Трамп розглядав можливість заборонити експорт дизельного пального зі США. Однак глава Білого дому відмовився від цієї ідеї після попереджень нафтової галузі та великого бізнесу про те, що такий крок може підвищити ціни на бензин.

На початку жовтня Трамп видав указ, який дозволяє далекобійникам їздити автомагістралями на дизельному пальному, призначеному для позашляхової техніки та звільненому від податків, без загрози федеральних штрафів. Водночас документ лише відкладає сплату податкових зобов’язань, що, за даними CNBC, спричинило невизначеність щодо того, чи доведеться перевізникам сплачувати ці податки пізніше.

Зеленський розкритикував домовленість Трампа з Путіним

Президент України Володимир Зеленський засудив рішення США послабити санкції на російський дизель. Він наголосив, що пом’якшення обмежень без зобов’язань Росії щодо деескалації не сприятиме завершенню війни.

«Подарунки Путіну не принесуть миру чи будь-якої користі цивілізованому світу», — написав Зеленський у соціальних мережах.

За його словами, можливість продавати нафтопродукти дасть Росії додаткові ресурси для продовження війни. Зеленський закликав не послаблювати обмеження, які, на його думку, мають допомогти припинити бойові дії, а не затягувати їх.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
TAN72
TAN72
10 жовтня 2026, 12:44
#
П…ас
+
0
neverice
neverice
10 жовтня 2026, 13:39
#
Треба прямо казати — ціни на дизель виросли в першу чергу через перекриту ормузьку протоку та здорожчання нафти вдвічі. НПЗ ж у світі вдосталь. В США їх точно менше не стало. Більше того — США є великим експортером дизелю. Та поки нафта дорога, нафтопродукти, теж подорожчали. Через дії США.
Але нам своє робити. Наші санкції ніхто не скасовував і завдяки ним у росії має не бути дизелю на експорт.
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0
KingSalmon
KingSalmon
10 жовтня 2026, 16:54
#
Трампон!
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