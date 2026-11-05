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5 листопада 2026, 19:03

Звідки взяли гроші на нові виплати: Южаніна звернула увагу на перерозподіл 17,5 млрд грн

Кабінет Міністрів перерозподілив 17,5 млрд грн видатків Міністерства соціальної політики на 2026 рік. Фінансування житлових субсидій, соціального захисту дітей і сімей, а також людей у складних життєвих обставинах скоротили. Натомість додаткові кошти спрямували переважно на пенсійні виплати та покриття дефіциту Пенсійного фонду. На ці зміни звернула увагу народна депутатка Ніна Южаніна.

Кабінет Міністрів перерозподілив 17,5 млрд грн видатків Міністерства соціальної політики на 2026 рік.
Звідки взяли гроші на нові виплати:
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Згідно з постановою Кабміну № 1364 від 30 жовтня, видатки за кількома соціальними програмами зменшили загалом на 17,5 млрд грн.

Зокрема, скорочення передбачені за такими напрямами:

  • житлові субсидії та пільги — на 1,8 млрд грн;

  • соціальний захист дітей і сімей — на 6,5 млрд грн;

  • соціальний захист громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, — на 9,2 млрд грн.

Водночас уряд збільшив фінансування інших програм. Найбільше додаткових коштів отримають пенсійний напрям і Пенсійний фонд:

  • пенсійні виплати та покриття дефіциту Пенсійного фонду — плюс 16,4 млрд грн;

  • виплати окремим категоріям населення — плюс 260 млн грн;

  • соціальний захист людей з інвалідністю — плюс 850 млн грн.

Таким чином, кошти не вилучили із загального бюджету Мінсоцполітики, а перерозподілили між його бюджетними програмами.

Звідки беруться гроші на одноразові виплати

Ніна Южаніна звернула увагу, що такі зміни важливо розглядати в контексті оголошених урядом одноразових виплат, зокрема «Тисячі Зеленського» та «Зимових 1500 грн».

За її словами, суспільство має розуміти, з яких саме джерел фінансуються подібні ініціативи. Депутатка нагадала, що минулого року уряд пояснював фінансування таких виплат наявними програмами Мінсоцполітики.

Перерозподіл 17,5 млрд грн демонструє, що значні суми можна спрямовувати на нові або пріоритетні потреби за рахунок зміни фінансування вже затверджених бюджетних програм.

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Чому скоротили видатки на дітей і сім'ї

Окреме питання, на яке звертає увагу депутатка, — причини скорочення фінансування програм соціального захисту дітей, сімей та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Зокрема, важливо з'ясувати, чи йдеться про фактичну економію коштів, чи про зміну потреби у фінансуванні цих напрямів. Також залишається питання, чи всі громадяни, які мали право на відповідну допомогу, отримали її в повному обсязі.

Саме тому скорочення бюджетних призначень на 17,5 млрд грн не можна розглядати лише як технічну зміну розподілу коштів. Воно потребує пояснення, чому одні соціальні програми втратили фінансування, а інші отримали додаткові мільярди.

Як ми писали: Податковий борг в Україні перевищив 306 млрд грн: за час великої війни він зріс майже утричі

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 листопада 2026, 21:52
#
«ми забрали допомогу інвалідам, дітям, житлові пільги та субсидії і покрили дефіцит пенсійного фонду — але вам не треба думати що у нас є дефіцит пенсійного фонду, який ми покриваємо зменшенням допомоги інвалідам і зменшенням субсидії»))
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