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9 жовтня 2026, 9:25

Bitcoin пережив розпродаж на $1 млрд, але не зламав висхідний тренд: за якою ціною починається небезпека

Bitcoin у четвер, 8 жовтня, опускався до $80 400, але втримався вище довгострокових технічних рівнів, які залишають можливість для продовження висхідного тренду. Про це доповіла Benzinga.

Bitcoin у четвер, 8 жовтня, опускався до $80 400, але втримався вище довгострокових технічних рівнів, які залишають можливість для продовження висхідного тренду.
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Під час розпродажу за одну годину на крипторинку ліквідували позиції на $489 млн. Падіння зачепило й інші криптовалюти: Ethereum і XRP втратили близько 6%, а Dogecoin — приблизно 7%.

Чому впав Bitcoin

У четвер з гаманців, пов'язаних із владою США, перевели 12 267 BTC вартістю близько $1,01 млрд. Це біткоїни, конфісковані у справі про злам криптобіржі Bitfinex. Монети перемістили на нові непозначені адреси, а не на криптобіржу, тому прямих ознак їхнього продажу немає. Проте переказ привернув увагу ринку на тлі попередніх переміщень великих обсягів криптовалют.

Побоювання щодо нового удару по Ірану. Повідомлення про те, що американські військові нібито розглядають варіанти ударів до проміжних виборів у США 3 листопада, посилили нервозність інвесторів. На цьому тлі нафта Brent дорожчала до $105 за барель. Пізніше Дональд Трамп заявив, що США не завдаватимуть ударів по Ірану до виборів, але ринки вже відреагували на ризик ескалації.

Очікування підвищення ставок ФРС. Опублікований протокол вересневого засідання Федеральної резервної системи показав, що більшість посадовців вважають іще одне підвищення ставки до кінця року ймовірним сценарієм. Водночас прибутковість 30-річних казначейських облігацій США піднімалася до 5,73% — найвищого рівня за 24 роки. Вища дохідність традиційних активів робить ризикові інвестиції, зокрема криптовалюти, менш привабливими.

Ліквідації посилили падіння

Різкий рух ціни особливо вдарив по трейдерах, які відкривали довгі позиції — ставки на подальше зростання Bitcoin — із використанням кредитного плеча.

За даними Benzinga, за 24 години було ліквідовано криптовалютних позицій більш ніж на 1 млрд, причому основна частина припала на довгі позиції. Коли біржа примусово закриває такі угоди, це створює додаткові продажі й може посилювати падіння ціни.

Читайте також: Bitcoin різко впав, спричинивши майже $1 млрд ліквідацій: чи побачимо $80 тисяч

Які рівні Bitcoin має втримати для продовження зростання

Попри розпродаж, технічна картина не стала повністю ведмежою. Bitcoin опустився нижче 20-денної експоненціальної ковзної середньої на рівні $83 263, але, за даними Benzinga, залишався вище 50-, 100- і 200-денної середніх.

Найважливіший орієнтир для ширшого висхідного тренду — район $79 600, де проходить 50-денна EMA. Поки BTC утримується вище цього рівня, можливість відновлення зростання зберігається. Водночас падіння нижче $82 500, яке раніше вважали важливою підтримкою, погіршило короткострокову картину.

Для відновлення покупцям потрібно повернути ціну вище $82 500−83 300 і закріпитися там. Якщо ж Bitcoin втратить підтримку на $79 600, ризик подальшого зниження посилиться.

Як ми писали, Три сценарії для біткоїна на вересень: коли чекати $100 тис., а коли — обвал до $62 тис.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я Саня
Я Саня
9 жовтня 2026, 12:06
#
Тампон заробив ?
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