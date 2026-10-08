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8 жовтня 2026, 9:25

Bitcoin різко впав, спричинивши майже $1 млрд ліквідацій: чи побачимо $80 тисяч

Bitcoin різко подешевшав на тлі погіршення ситуації на світових ринках. На момент написання курс BTC опустився до $82 873, тоді як напередодні він торгувався біля $86−87 тис, повідомляє Decrypt.

Bitcoin різко подешевшав на тлі погіршення ситуації на світових ринках.
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Падіння Bitcoin відбулося одночасно зі зростанням цін на нафту та прибутковості американських держоблігацій. Brent знову піднялася вище $101 за барель, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій США перевищила 5,3%. 30-річні облігації піднялися приблизно до 5,7% — максимуму з 2002 року.

Чому Bitcoin почав падати

Однією з причин стали нові побоювання щодо ситуації навколо Ормузької протоки. Повідомлення про напади на танкери підштовхнули ціни на нафту вгору.

Дорожча нафта посилює побоювання щодо інфляції. Через це інвестори очікують, що відсоткові ставки можуть залишатися високими довше, а прибутковість облігацій зростає.

Для Bitcoin це негативний фактор: коли дохідність державних облігацій зростає, інвестори отримують привабливішу альтернативу ризиковим активам. Тиск одночасно відчули акції та золото, тому нинішнє падіння BTC не виглядає проблемою лише крипторинку.

Додатковим фактором стали очікування щодо подальших дій Федеральної резервної системи США. Ринок уважно стежить за протоколом вересневого засідання ФРС, оскільки більш жорсткі сигнали щодо ставок можуть ще сильніше підняти дохідність облігацій і підтримати долар.

Через падіння BTC ліквідували сотні мільйонів доларів

Різке зниження ціни особливо вдарило по трейдерах, які торгували з кредитним плечем і ставили на зростання Bitcoin.

За даними CoinGlass, за 24 години було примусово закрито криптовалютних позицій приблизно на $969 млн, із яких $644,47 млн припало на довгі позиції — ставки на подальше зростання ціни.

Ліквідація відбувається, коли біржа примусово закриває позицію трейдера через недостатню заставу. Коли одночасно закривається багато таких позицій, це створює додаткові продажі та може посилити падіння.

Чи може Bitcoin впасти до $80 тисяч

Після падіння нижче $83 тис рівень $82,5 тис. став одним із головних орієнтирів для ринку. За оцінкою трейдера Wintermute Джаспера Де Мера, якщо Bitcoin утримає цю позначку, поточний висхідний тренд ще може зберегтися. Якщо ж BTC впаде нижче, тиск продавців може посилитися.

На ринку прогнозів Myriad трейдери оцінювали ймовірність того, що Bitcoin у жовтні хоча б торкнеться $80 тис у 67%. Імовірність падіння до $77,5 тис. оцінювалася приблизно у 43%.

Водночас падіння не означає, що сценарій зростання скасований. Імовірність того, що BTC у жовтні торкнеться $87,5 тис, оцінювалася у 55%, а $90 тис — у 36%.

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Технічна картина також не дає однозначної відповіді. На коротких графіках Bitcoin уже наблизився до зони перепроданості, що може спричинити відскок. Водночас для відновлення зростання покупцям спочатку потрібно повернути курс вище $84−85 тис.

Поки головний ризик для Bitcoin — подальше зростання нафти, прибутковості облігацій та долара. Якщо ці фактори посиляться, криптовалюта може повторно протестувати $82,5 тис і нижчі рівні. Якщо ж ситуація на ринках стабілізується, нинішнє падіння може залишитися короткостроковою корекцією.

Як ми писали, Біткоїн готують до нового стрибка? Ринок опціонів уперше за рік дав позитивний сигнал

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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