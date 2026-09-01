Три сценарії для біткоїна на вересень: коли чекати $100 тис., а коли — обвал до $62 тис.

Після кількох місяців падіння та виснажливого флету за серпень біткоїн зріс більш ніж на 20%, Ethereum — понад 30%, а Solana додала більш як 40%. Разом із BTC та провідними альткоїнами знову росте весь крипторинок , і для багатьох інвесторів це схоже на останню можливість зайти перед новим великим ралі. Але чи справді криптозима закінчилася — чи ринок лише заманює покупців перед новим обвалом?

Що свідчить на користь справжнього розвороту

За два тижні капіталізація крипторинку збільшилася приблизно на $500 млрд — до $2,65 трлн. Перший поштовх дали новини зі США. Після затримки CLARITY Act SEC запропонувала спрощені правила для випуску частини токенів. Це показало, що регуляторні зміни не зупинилися разом із законопроєктом. Наступного дня Мінфін оголосив про збільшення викупу довгострокових облігацій, що додатково підтримало ризикові активи.

Ці новини підняли біткоїн у момент, коли на ринку накопичилося багато ставок на падіння. За данимиCoinGlass, лише за годину біржі примусово закрили короткі позиції у BTC на понад $1 млрд, а в усьому криптосекторі обсяг ліквідацій ставок на падіння сягнув $2,7 млрд. Ці вимушені покупки різко прискорили ралі.

Однак найсильніший аргумент биків — не сам серпневий стрибок, а структура попиту після нього. Коли перша хвиля ліквідацій минула, ціни не повернулися до попередніх рівнів. З 17 серпня до 1 вересня біткоїн-ETF залучили понад $3 млрд за дев’ять торгових сесій поспіль. Відтік у $201,9 млн 28 серпня перервав цю серію, але вже 31 серпня до фондів знову надійшло $216,7 млн. Загалом за останні 30 днів чистий приплив сягнув $3,52 млрд.

Гроші пішли не лише в біткоїн. За останні 30 днів фонди на Ethereumзалучили $1,85 млрд, а на Solana — близько $194 млн. Обидва активи випередили BTC за темпами зростання, отже попит почав поширюватися за межі найбільшої криптовалюти.

Зміна настроїв не обмежилася першим днем ралі. За данимиAlternative.me, 19 серпня індекс страху та жадібності становив 46 пунктів і ще перебував у зоні страху. Уже 20 серпня він піднявся до 62, а 21 серпня — до 72 пунктів. До кінця місяця показник більше не опускався нижче 62, а вересень зустрів на позначці 69 пунктів. Отже, після початкового шорт-сквізу (short squeeze) апетит до ризику не зник: ринок утримувався в зоні жадібності тринадцять днів поспіль.

Ще один аргумент на користь розвороту — накопичення почалося задовго до самого ралі. Попри те що до 19 серпня біткоїн залишався поблизу $63 000−65 000, а на ф’ючерсному ринку зростала кількість ставок на падіння, вже з 5 серпня власники гаманців усіх розмірівпочали накопичувати BTC. CryptoQuant такожфіксував перевагу відтоку монет із бірж та збільшення запасів у великих власників. Тобто ще на початку місяця частина учасників уже сприймала ціни поблизу $60 000 як можливе дно й поступово купувала біткоїн, хоча цього попиту ще не вистачало для помітного зростання. Новини зі США лише дали сигнал, після якого приховане накопичення переросло у відкритий рух угору.

Додаткову підтримку біткоїну дало ослаблення долара після рішення Мінфіну збільшити викуп довгострокових держоблігацій. Доларовий індексопустився до тримісячного мінімуму, а дохідності довгострокових облігацій знизилися. Разом із BTC різко подорожчало й золото, а перед ралі 30-денна кореляція між ними наблизилася до 0,6. Цікаво, що вже 21 серпня Рей Даліопорадив інвесторам скорочувати частку облігацій, тримати 10−15% портфеля в золоті та невелику частку в біткоїні. На його думку, обидва активи можуть виграти від зростання держборгу та ослаблення валют.

У вересні ринок може отримати ще одне бичаче підтвердження зі США. 4 вересня вийде звіт про зайнятість, 9 вересня Мінфінпочне збільшені викупи довгострокових облігацій, а 11 вересня стануть відомі дані про інфляцію. Завершить цей ланцюжокзасідання ФРС 15−16 вересня.

Економістиочікують, що після липневого скорочення зайнятості у серпні економіка додала лише близько 50 000 робочих місць. Водночас Кевін Воршназвав інфляцію головною проблемою, після чого ринок оцінив імовірність вересневого підвищення ставки приблизно у 57%. Слабший звіт про зайнятість і спокійна інфляція можуть знизити ці очікування, послабити долар і підтримати криптовалюти. Відтак вересневі події мають точніше показати, чи достатньо нинішніх опор, щоб серпневий відскок переріс у стійке відновлення.

Чому відновлення ще може виявитися пасткою

Найслабше місце серпневого ралі — його залежність від припливів у біткоїн-ETF. Під час дев’ятиденної серії близько 76% коштів залучив BlackRock IBIT. Відтік у $201,9 млн 28 серпня не став початком нового тренду, оскільки вже 31 серпня до фондів надійшло $216,7 млн. Проте майже всю цю суму знову забезпечив IBIT. Отже, попит залишається сильним, але поки не стає ширшим. Якщо надходження до найбільшого фонду сповільняться біля сильного опору, біткоїну може забракнути покупців для продовження ралі.

Крім того, корпоративні власники вже не дають ринку такої надійної підтримки, як раніше. Навіть Strategy, яка зберігає найбільший корпоративний запас біткоїнів, залежить від припливу нового капіталу: покупку 4 603 BTC 31 серпня вона профінансувала продажем власних акцій. Водночас із червня компанія продала близько 7 000 BTC для виконання зобов’язань, хоча Майкл Сейлор роками наполягав, що біткоїн не варто продавати. Це показує, що за потреби найбільший корпоративний покупець може перетворитися на продавця. І проблема ширша за одну Strategy: заданими Financial Times, капіталізація 50 найбільших компаній із BTC на балансі скоротилася зі $150 млрд до $67 млрд.

Найбільший зовнішній ризик пов’язаний із війною проти Ірану. США заявляють, що судноплавні шляхи через Ормузьку протоку відкриті, тоді як Тегеран висуває власні умови. За данимиReuters, рух суден досі становить лише 5−15% довоєнного рівня. Додаткову невизначеність створює новасанкційна кампанія США, яка охоплює нафту, судноплавство, золото та цифрові активи.

Нова ескалація може знову підняти ціни на нафту й посилити інфляцію. Це особливо небезпечно зараз, коли PCE становить 3,7%, а ринок після останнього виступу Кевіна Ворша оцінює ймовірність вересневого підвищення ставки приблизно у 57%. У періоди поступового ослаблення долара BTC може зростати разом із золотом. Але різкий нафтовий шок здатний підняти її дохідності та спричинити втечу з ризикових активів.

Не варто переоцінювати й рішення Мінфіну про викуп облігацій. Це підтримка ліквідності боргового ринку, а не QE і не створення нових грошей. Якщо інвестори сприйняли її як початок масштабного пом’якшення політики, частина серпневого ралі могла спиратися на занадто оптимістичні очікування.

Нарешті, біткоїну ще потрібно пройти зону $81 000−86 000. Заоцінкою Glassnode, там зосереджена значна пропозиція з боку довгострокових власників. Якщо ETF-припливи ослабнуть саме біля цього бар'єра, BTC може повернутися до $70 000. Падіння нижче відкриє шлях до $62 000−65 000 і фактично зітре серпневий ривок.

Три сценарії для крипторинку восени

Після майже 25% зростання у серпні біткоїн увійшов у вересень поблизу $78 500. Аналітики по-різному оцінюють подальший рух, але ключовими вважають ті самі рівні. Зона $83 000−86 000 має підтвердити розворот, а втрата $70 000 поставить його під сумнів.

Новий bull run. Найближчою до цього сценарію є оцінка CryptoQuant. Компаніявважає, що біткоїн уже перейшов у ранню фазу бичачого ринку, але остаточним підтвердженням стане закріплення вище $83 000.

Glassnode називає схожу межу на рівні $83 300 і додає ще одну умову — збереження припливів у ETF. Прорив усієї зони $83 000−86 000 відкриє шлях до $100 000. АналітикиBernstein очікують $125 000 до кінця 2026 року і $150 000 до середини 2027-го.

Консолідація без нового обвалу. Саме цей сценарій поки виглядає базовим. Зарозрахунками Glassnode, до кінця вересня опціонний ринок закладає діапазон $69 000−89 700. У коментарі для «Мінфіну»аналітики Traders Union також спрогнозували боковий рух, але у вужчому діапазоні — між $69 500 і $83 000 до кінця осені або початку зими. Після серпневого ралі BTC може спочатку скоригуватися до $73 000, а пробій цієї підтримки відкриє шлях до $69 500. У Traders Union пояснюють, що перехід від накопичення до стійкого зростання часто триває близько року, тоді як нинішня фаза продовжується лише шість місяців. Тому ринку може знадобитися ще кілька місяців консолідації перед сильнішим рухом.

Серпневе ралі виявиться пасткою. Ризик цього сценарію зріс уже на початку вересня. Brent перевищив $91, дохідність десятирічних американських облігацій піднялася до 4,79%, а ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні сягнула приблизно 65%. Якщо BTC втратить найближчу підтримку біля $77 000, наступною ціллю стане $70 000, а далі — зона $62 000−65 000. Додатковий тиск створює історично слабкий для біткоїна вересень. За такого розвитку Ethereum і Solana, найімовірніше, втратять більше за BTC.

Зрештою, осінь починається для крипторинку не з готового bull run, а з перевірки серпневого оптимізму. Інституційний попит і припливи в ETF дають біткоїну шанс продовжити зростання, але висока концентрація покупок, опір поблизу $80 000−83 000 і ризик підвищення ставки ФРС не залишають права на слабкі дані. Найближчі тижні покажуть, чи серпень став початком нового циклу, чи лише найсильнішим відскоком усередині старого.