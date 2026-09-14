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14 вересня 2026, 15:52

Біткоїн готують до нового стрибка? Ринок опціонів уперше за рік дав позитивний сигнал

Ринок опціонів на біткоїн уперше за останні 12 місяців перейшов у бичачий тренд, — повідомляє Reuters. Трейдери дедалі активніше роблять ставки на подальше зростання криптовалюти та оцінюють можливість її підйому до $80 тис. або вище до грудня.

Ринок опціонів на біткоїн уперше за останні 12 місяців перейшов у бичачий тренд, — повідомляє Reuters.

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Ключовий індикатор — коефіцієнт 25-delta, який порівнює попит на опціони call, що дають змогу заробити на зростанні, із захисними put-опціонами. За даними Derive.xyz, показник став позитивним 20 серпня, що свідчить про зміну настроїв на ринку.

Головна ставка — $80 тисяч

Найбільший відкритий інтерес за опціонами з експірацією 25 грудня зосереджений на страйку $80 тис. Його номінальна вартість становить близько $710 млн.

Ще приблизно $530 млн припадає на опціони зі страйком $100 тис. Таким чином, трейдери закладають не лише відновлення біткоїна, а й можливість його подальшого руху до шестизначної позначки.

Зміна настроїв відбулася після того, як біткоїн, який опускався приблизно до $60 тис., наприкінці серпня знову піднявся вище $70 тис. Водночас криптовалюта залишається приблизно на 50% нижче свого історичного максимуму понад $126 тис., зафіксованого у жовтні 2025 року.

Інвестори чекають на сигнал від ФРС

Оптимізм крипторинку зберігається попри високі інфляційні ризики та очікування підвищення ставки Федеральною резервною системою США. За оцінками трейдерів, імовірність підвищення ставки на найближчому засіданні становить 85%.

Водночас частина інвесторів розраховує, що можливе підвищення стане одноразовим, а не початком нового циклу жорсткішої монетарної політики. Саме такий сценарій може підтримати ризикові активи, включно з біткоїном.

Додатковим позитивним фактором стало відновлення попиту на спотові біткоїн-ETF. За тиждень із 17 серпня вони залучили майже $2 млрд після восьми тижнів поспіль відтоку коштів у травні та червні.

Водночас ринок залишається вразливим до макроекономічних факторів. Дохідність довгострокових казначейських облігацій наближається до 5%, що створює конкуренцію для криптоактивів за капітал.


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Таким чином, ринок біткоїна отримав одразу кілька позитивних сигналів: опціони вперше за рік стали бичачими, попит на ETF відновився, а найбільша ставка трейдерів на грудень припадає на рівень $80 тис. Водночас остаточний напрямок руху залежатиме від політики ФРС, інфляції та загального апетиту інвесторів до ризику.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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