Топ-5 новин: долар уперше вище 45 грн, євро впав до мінімуму за 17 місяців, а держборг сягнув 9,6 трлн грн

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Держборг України перевищив 9,6 трлн грн, але його середня вартість знижується. Розбираємо, чи перекриває дохідність гривневих ОВДП інфляцію та девальвацію і яку частину заощаджень доцільно залишати у валюті.

Наглядова рада Укргазбанку обрала Артема Шевальова головою правління банку. Він зможе офіційно вступити на посаду після погодження Національним банком України.

Євро на світовому валютному ринку опустився нижче $1,12 і в моменті падав до $1,1161 — мінімуму з травня 2025 року. Основний тиск на валюту створюють боргові та бюджетні проблеми Франції, а також політична невизначеність у Європі. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на вівторок, 6 жовтня, на рівні 45,05 грн/$. Таким чином, офіційний курс американської валюти вперше перевищив позначку 45 грн. Про це свідчать дані НБУ.

У Верховній Раді пропонують збільшити максимальну тривалість робочого тижня для неповнолітніх та дозволити їм працювати у вихідні. Водночас роботодавцям хочуть спростити оформлення молодих працівників.