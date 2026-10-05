Топ-5 новин: долар уперше вище 45 грн, євро впав до мінімуму за 17 місяців, а держборг сягнув 9,6 трлн грн
ОВДП чи долар у 2026 році: як держборг України у 9,6 трлн грн впливає на ваші заощадження
Держборг України перевищив 9,6 трлн грн, але його середня вартість знижується. Розбираємо, чи перекриває дохідність гривневих ОВДП інфляцію та девальвацію і яку частину заощаджень доцільно залишати у валюті.
Укргазбанк отримав нового керівника: банк очолить представник ЄБРР Артем Шевальов
Наглядова рада Укргазбанку обрала Артема Шевальова головою правління банку. Він зможе офіційно вступити на посаду після погодження Національним банком України.
Євро провалився до мінімуму за 17 місяців: долар в Україні уже вище 45 грн
Євро на світовому валютному ринку опустився нижче $1,12 і в моменті падав до $1,1161 — мінімуму з травня 2025 року. Основний тиск на валюту створюють боргові та бюджетні проблеми Франції, а також політична невизначеність у Європі. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Долар уперше перевищив 45 грн: НБУ встановив курс на 6 жовтня
Національний банк України встановив офіційний курс долара на вівторок, 6 жовтня, на рівні 45,05 грн/$. Таким чином, офіційний курс американської валюти вперше перевищив позначку 45 грн. Про це свідчать дані НБУ.
До 38 годин на тиждень і робота у вихідні: у Раді змінюють правила працевлаштування підлітків
У Верховній Раді пропонують збільшити максимальну тривалість робочого тижня для неповнолітніх та дозволити їм працювати у вихідні. Водночас роботодавцям хочуть спростити оформлення молодих працівників.
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