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5 жовтня 2026, 20:40

Топ-5 новин: долар уперше вище 45 грн, євро впав до мінімуму за 17 місяців, а держборг сягнув 9,6 трлн грн

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Джерело: Мінфін
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