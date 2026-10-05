Укргазбанк отримав нового керівника: банк очолить представник ЄБРР Артем Шевальов

Наглядова рада Укргазбанку обрала Артема Шевальова головою правління банку. Він зможе офіційно вступити на посаду після погодження Національним банком України.

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Призначення відбувається на тлі стратегічної трансформації Укргазбанку та підготовки до його приватизації. Банк заявляє, що надалі зосередиться на фінансовій стабільності, операційній ефективності та корпоративному управлінні.

Шевальов має досвід роботи у державних фінансах, міжнародному банкінгу та управлінні державними банками. У 2015−2016 роках він був заступником міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, де відповідав, зокрема, за співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, державний борг і реформу банківського сектору.

Чим Шевальов займався в Лондоні

Значна частина його міжнародної кар'єри пов'язана з Лондоном. У 1998−2002 роках Шевальов працював у посольстві України у Великій Британії — спочатку третім секретарем, а потім особистим секретарем посла.

Після дипломатичної служби він залишився в Лондоні та почав працювати у штаб-квартирі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) радником виконавчого директора. Згодом Шевальов очолив представництво Укрексімбанку у Великій Британії, яке допомагав створити, і керував ним до середини 2011 року.

У подальшому він повернувся до роботи в ЄБРР. Наразі Шевальов є заступником директора Ради директорів ЄБРР від України та низки інших країн. Офіційні матеріали ЄБРР також підтверджують його нинішню роль у Раді директорів.

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Що буде з нинішнім керівництвом

Родіон Морозов, який виконував обов'язки голови правління та входив до правління Укргазбанку, залишить банк і зосередиться на нових професійних можливостях.

Тимчасово керувати банком продовжить перший заступник голови правління та фінансовий директор Володимир Пономарьов. Він виконує обов'язки голови правління з 3 жовтня — до моменту вступу Шевальова на посаду.

Наглядова рада подякувала Морозову за майже два десятиліття роботи в Укргазбанку, зокрема за розвиток зеленого, корпоративного та торговельного фінансування.

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