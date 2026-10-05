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5 жовтня 2026, 10:44

Укргазбанк отримав нового керівника: банк очолить представник ЄБРР Артем Шевальов

Наглядова рада Укргазбанку обрала Артема Шевальова головою правління банку. Він зможе офіційно вступити на посаду після погодження Національним банком України.

Наглядова рада Укргазбанку обрала Артема Шевальова головою правління банку.
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Призначення відбувається на тлі стратегічної трансформації Укргазбанку та підготовки до його приватизації. Банк заявляє, що надалі зосередиться на фінансовій стабільності, операційній ефективності та корпоративному управлінні.

Шевальов має досвід роботи у державних фінансах, міжнародному банкінгу та управлінні державними банками. У 2015−2016 роках він був заступником міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, де відповідав, зокрема, за співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, державний борг і реформу банківського сектору.

Чим Шевальов займався в Лондоні

Значна частина його міжнародної кар'єри пов'язана з Лондоном. У 1998−2002 роках Шевальов працював у посольстві України у Великій Британії — спочатку третім секретарем, а потім особистим секретарем посла.

Після дипломатичної служби він залишився в Лондоні та почав працювати у штаб-квартирі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) радником виконавчого директора. Згодом Шевальов очолив представництво Укрексімбанку у Великій Британії, яке допомагав створити, і керував ним до середини 2011 року.

У подальшому він повернувся до роботи в ЄБРР. Наразі Шевальов є заступником директора Ради директорів ЄБРР від України та низки інших країн. Офіційні матеріали ЄБРР також підтверджують його нинішню роль у Раді директорів.

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Що буде з нинішнім керівництвом

Родіон Морозов, який виконував обов'язки голови правління та входив до правління Укргазбанку, залишить банк і зосередиться на нових професійних можливостях.

Тимчасово керувати банком продовжить перший заступник голови правління та фінансовий директор Володимир Пономарьов. Він виконує обов'язки голови правління з 3 жовтня — до моменту вступу Шевальова на посаду.

Наглядова рада подякувала Морозову за майже два десятиліття роботи в Укргазбанку, зокрема за розвиток зеленого, корпоративного та торговельного фінансування.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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