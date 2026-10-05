Національний банк України встановив офіційний курс долара на вівторок, 6 жовтня, на рівні 45,05 грн/$. Таким чином, офіційний курс американської валюти вперше перевищив позначку 45 грн. Про це свідчать дані НБУ.
5 жовтня 2026, 16:48
Долар уперше перевищив 45 грн: НБУ встановив курс на 6 жовтня
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Порівняно з попереднім днем долар подорожчав на 7 копійок — із 44,98 до 45,05 грн.
Що з курсом євро
Євро, навпаки, продовжив дешевшати.
На 6 жовтня Нацбанк встановив курс на рівні 50,48 грн/€, тоді як 5 жовтня він становив 50,53 грн/€.
Отже, за добу європейська валюта подешевшала на 5 копійок.
Таким чином, на 6 жовтня офіційні курси становлять: долар — 45,05 грн, євро — 50,48 грн.
Джерело: Мінфін
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