Долар уперше перевищив 45 грн: НБУ встановив курс на 6 жовтня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на вівторок, 6 жовтня, на рівні 45,05 грн/$. Таким чином, офіційний курс американської валюти вперше перевищив позначку 45 грн. Про це свідчать дані НБУ.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Порівняно з попереднім днем долар подорожчав на 7 копійок — із 44,98 до 45,05 грн.

Що з курсом євро

Євро, навпаки, продовжив дешевшати.

На 6 жовтня Нацбанк встановив курс на рівні 50,48 грн/€, тоді як 5 жовтня він становив 50,53 грн/€.

Отже, за добу європейська валюта подешевшала на 5 копійок.