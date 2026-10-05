Євро провалився до мінімуму за 17 місяців: долар в Україні уже вище 45 грн

Євро на світовому валютному ринку опустився нижче $1,12 і в моменті падав до $1,1161 — мінімуму з травня 2025 року. Основний тиск на валюту створюють боргові та бюджетні проблеми Франції, а також політична невизначеність у Європі. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Євро на світовому валютному ринку опустився нижче $1,12 і в моменті падав до $1,1161 — мінімуму з травня 2025 року.

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Для українського ринку це співпало з виходом долара вище психологічної позначки 45 грн: на відкритті міжбанку котирування становили 45,08−45,13 грн/$.

Французький борг тисне на євро

Одним із головних факторів падіння EUR/USD став розпродаж французьких держоблігацій. Дохідність 10-річних паперів Франції наближалася до 5%, а спред до німецьких бондів різко розширився.

Інвесторів непокоять високий держборг Франції та труднощі зі скороченням бюджетного дефіциту. Додаткової нервозності ринку додала Іспанія. Прем'єр Педро Санчес оголосив дострокові парламентські вибори на 29 листопада після поразки уряду під час голосування щодо житлових заходів.

Ринок менше вірить у подальші підвищення ставки ЄЦБ

Ситуацію ускладнює і монетарний фактор. Високі ціни на енергоносії підтримують інфляцію в Європі, але водночас погіршують перспективи економічного зростання.

На цьому тлі ринки скоротили очікування щодо подальшого підвищення ставок Європейським центробанком. Це послаблює підтримку євро порівняно з доларом.

Що це означає для гривні

Для України падіння EUR/USD створює додаткову дилему для НБУ.

Якщо регулятор намагатиметься не допустити подальшого падіння курсу євро до гривні, то за слабшого EUR/USD це математично означатиме вищий курс долара.

На відкритті міжбанку долар уже досяг 45,08−45,13 грн, тобто фактично вийшов у зону попереднього історичного максимуму.

Тепер ключове питання — чи дозволить НБУ долару закріпитися вище 45 грн, чи продовжить стримувати його, допускаючи подальше зниження курсу євро.

У світових торгах EUR/USD уже тестує рівні, яких ринок не бачив близько 17 місяців, тому подальша поведінка пари залишається одним із головних зовнішніх факторів для українського валютного ринку.