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5 жовтня 2026, 18:20

До 38 годин на тиждень і робота у вихідні: у Раді змінюють правила працевлаштування підлітків

У Верховній Раді пропонують збільшити максимальну тривалість робочого тижня для неповнолітніх та дозволити їм працювати у вихідні. Водночас роботодавцям хочуть спростити оформлення молодих працівників.

У Верховній Раді пропонують збільшити максимальну тривалість робочого тижня для неповнолітніх та дозволити їм працювати у вихідні.
Законопроєкт №16114 також передбачає спрощення оформлення молодих працівників
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 16114, який змінює правила працевлаштування неповнолітніх. Документ передбачає збільшення максимальної тривалості робочого часу, запровадження електронних трудових договорів та низку інших змін для працівників віком до 18 років.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді в парламенті. Тобто чинні правила поки не змінилися.

Робочий тиждень хочуть збільшити

Зараз працівники віком від 16 до 18 років можуть працювати не більше 36 годин на тиждень. Законопроєкт збільшує цей ліміт до 38 годин.

Для працівників віком від 15 до 16 років максимальну тривалість робочого тижня пропонують збільшити з 24 до 26 годин.Такий самий 26-годинний ліміт передбачений для учнів віком 14−15 років, які працюють під час канікул.

Для порівняння, нормальна тривалість робочого часу для повнолітнього працівника в Україні становить до 40 годин на тиждень. Таким чином, для 16−18-річних запропонований ліміт буде лише на дві години меншим.

Робота у вихідні

Чинний Кодекс законів про працю забороняє залучати осіб молодше 18 років до нічних і надурочних робіт, а також до роботи у вихідні.

Законопроєкт пропонує прибрати пряму заборону на роботу неповнолітніх у вихідні.
Це одна з найпомітніших змін для бізнесу, особливо у сферах, де значна частина навантаження припадає саме на суботу та неділю: ритейлі, громадському харчуванні та сфері послуг.

Трудові договори — в електронній формі

Змінити хочуть і процедуру оформлення на роботу. Трудовий договір із неповнолітнім можна буде укладати в електронній формі. Для роботодавця це спрощує оформлення працівника, а для молоді — доступ до офіційної зайнятості, зокрема дистанційної.

Окремий облік неповнолітніх працівників у роботодавця також пропонують замінити використанням інформації з Реєстру застрахованих осіб.

Що ще зміниться

Законопроєкт переглядає й інші трудові гарантії для неповнолітніх. Зокрема, зміни стосуються випробувального терміну під час прийняття на роботу, правил оплати праці та медичних оглядів. Зараз КЗпП забороняє встановлювати випробування працівникам, які не досягли 18 років. Автори законопроєкту пропонують змінити цю норму.

Що це означає для роботодавців і підлітків

Для бізнесу запропоновані зміни зменшують частину обмежень при найманні працівників молодше 18 років. Компанії отримають більше можливостей планувати їхній робочий час та простіше оформлювати трудові відносини.

Для підлітків зміни мають дві сторони. З одного боку, може стати простіше знайти офіційну роботу, зокрема там, де роботодавцю потрібні працівники у вихідні. З іншого — допустиме робоче навантаження збільшується.

Найсуттєвіша зміна стосується 16−18-річних: замість нинішніх 36 годин вони зможуть працювати до 38 годин на тиждень.

Поки Верховна Рада не ухвалила закон, чинними залишаються нинішні норми — максимум 36 годин на тиждень для працівників 16−18 років і 24 години для 15−16-річних.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+15
Pasha1233
Pasha1233
5 жовтня 2026, 19:16
#
Зєля каже, що незгоден з нардепами, які хочуть миру! І що ж ти зробив, міндичів з шурмами і шефірами своїми повипускав з награбованим? Зрозуміло, земародеру непотрібен мир, з його сім'ї нікого не хапають і не тягнуть силою до катів у Скелю, тільки грабувати і мародерити до останнього, і щоб ще мільйони загинули, а потім до Ізраїлю! Гончаренко і Гетманцев нічого не вирішують? Так це ж депутати? Пан президент забув, що в нас парламентсько-президентська республіка? Схоже, все забув, окрім тотальної корупції і насилання опричників-бандюків на народ! Он знову ТЦКшники поламали людині ребра у Вінниці та побили ветерана у Нетішині.66% людей хочуть миру, згідно з опитуванням Американського інституту, це теж нікого не хвилює. І як перемогти, теж ніяких ідей, якщо продовжувати хапати хворих людей замість силовиків і офіцерів.
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0
user mf
user mf
5 жовтня 2026, 21:24
#
Вже 5-й рік пишу, що цей сайт став прихистком сцикунів/всепропальщиків/ нитиків та виборців рєГГіАнальних… «…66% хочуть миру!!!» — ти де наколупав цю цифру…серед моїх знайомих — жодного такого виродка не має…тільки дебіли, або зрадники рузськаміровські можуть брехати про мир, тому що мир, який хтось із вас хоче = капітуляції і слава Господу- більшість це розуміють, а військові нізащо не допустять такого «миру» (а що там хоче цей сопливий президент-дилетант мені начхати)… окрім конституції ти ще процитуй ст. 110 та 111 КК… ти сталінські часи згадав (краснопьорий мабуть) — так в ті часи таких як ти до стінки ставили, навіть без суду…
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Aleksandr09
Aleksandr09
5 жовтня 2026, 22:35
#
Не нажрался шашлыка? нормально заходит?
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0
Pasha1233
Pasha1233
5 жовтня 2026, 19:21
#
Люди бояться потрапити в катівню у скелю, шквал чи 225-ку, тому не виходять з дому, припини хапання і знущання з людей і підуть на роботу!

Я вважаю, що влада має відчепитись від людей, розблокувати кордони і припинити крутити, лупцювати, катувати людей і займатись рекетом. Взагалі, не мають ніякого морального права називати когось ухилянтом, коли таке відбувається і коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні!
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Pasha1233
Pasha1233
5 жовтня 2026, 19:22
#
В 17 статті Конституції написано, що боронити кордони мають правоохоронці, силовики, кадрові військові, а не доходяги! До того ж, там написано, що військові, до яких віднесли ТЦК, не можуть бути викорстані для обмеження прав і свобод народу. І обовʼязки не можуть існувати окремо от прав, а нас позбавили всіх прав. І катують і вбивають людей прямо в навчальних центрах, в 9 бригаді у солдатів посічені батогами спини, в Скелі повний інтернет відео катувань і вбивств, в 225-ці аудіозапис ширяєва і фото катівень, в Шквалі — он Антон Чорний нещодавно розповів таке, що змусило здригнутись навіть тих, хто пам’ятає звірства часів 2 Світової війни, а тут ще й до своїх, ці покидьки зовсім поїхали дахом! Чатують на людей в поліклініках і відправляють на смерть нездатних воювати. І тотальна корупція. Скільки будемо це все мовчки терпіти? Буде по Нємьоллєру! Якщо що, перемогти такою підлою політикою, коли не воюють найбільш боєздатні, а знущаються з хворих (ви бачили отого останнього, кого тягнули в Чернівцях коридором смерті?), ще нікому не вдавалось, навіть за Сталіна його син воював, а половина ментів була одразу відправлена на фронт, а хворих списували!
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