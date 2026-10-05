До 38 годин на тиждень і робота у вихідні: у Раді змінюють правила працевлаштування підлітків

У Верховній Раді пропонують збільшити максимальну тривалість робочого тижня для неповнолітніх та дозволити їм працювати у вихідні. Водночас роботодавцям хочуть спростити оформлення молодих працівників.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 16114, який змінює правила працевлаштування неповнолітніх. Документ передбачає збільшення максимальної тривалості робочого часу, запровадження електронних трудових договорів та низку інших змін для працівників віком до 18 років.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді в парламенті. Тобто чинні правила поки не змінилися.

Робочий тиждень хочуть збільшити

Зараз працівники віком від 16 до 18 років можуть працювати не більше 36 годин на тиждень. Законопроєкт збільшує цей ліміт до 38 годин.

Для працівників віком від 15 до 16 років максимальну тривалість робочого тижня пропонують збільшити з 24 до 26 годин.Такий самий 26-годинний ліміт передбачений для учнів віком 14−15 років, які працюють під час канікул.

Для порівняння, нормальна тривалість робочого часу для повнолітнього працівника в Україні становить до 40 годин на тиждень. Таким чином, для 16−18-річних запропонований ліміт буде лише на дві години меншим.

Робота у вихідні

Чинний Кодекс законів про працю забороняє залучати осіб молодше 18 років до нічних і надурочних робіт, а також до роботи у вихідні.

Законопроєкт пропонує прибрати пряму заборону на роботу неповнолітніх у вихідні.

Це одна з найпомітніших змін для бізнесу, особливо у сферах, де значна частина навантаження припадає саме на суботу та неділю: ритейлі, громадському харчуванні та сфері послуг.

Трудові договори — в електронній формі

Змінити хочуть і процедуру оформлення на роботу. Трудовий договір із неповнолітнім можна буде укладати в електронній формі. Для роботодавця це спрощує оформлення працівника, а для молоді — доступ до офіційної зайнятості, зокрема дистанційної.

Окремий облік неповнолітніх працівників у роботодавця також пропонують замінити використанням інформації з Реєстру застрахованих осіб.

Що ще зміниться

Законопроєкт переглядає й інші трудові гарантії для неповнолітніх. Зокрема, зміни стосуються випробувального терміну під час прийняття на роботу, правил оплати праці та медичних оглядів. Зараз КЗпП забороняє встановлювати випробування працівникам, які не досягли 18 років. Автори законопроєкту пропонують змінити цю норму.

Що це означає для роботодавців і підлітків

Для бізнесу запропоновані зміни зменшують частину обмежень при найманні працівників молодше 18 років. Компанії отримають більше можливостей планувати їхній робочий час та простіше оформлювати трудові відносини.

Для підлітків зміни мають дві сторони. З одного боку, може стати простіше знайти офіційну роботу, зокрема там, де роботодавцю потрібні працівники у вихідні. З іншого — допустиме робоче навантаження збільшується.

Найсуттєвіша зміна стосується 16−18-річних: замість нинішніх 36 годин вони зможуть працювати до 38 годин на тиждень.

Поки Верховна Рада не ухвалила закон, чинними залишаються нинішні норми — максимум 36 годин на тиждень для працівників 16−18 років і 24 години для 15−16-річних.