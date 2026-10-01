НБУ змінює правила кредитування: що буде з ломбардами та фінкомпаніями

НБУ пропонує спростити отримання ліцензій на валютні операції для фінансових компаній і ломбардів. Водночас зміни не позбавляють ломбарди чи фінкомпанії права кредитувати фізичних осіб в Україні.

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Гривня — нерезидентам



Йдеться про можливість для небанківських установ видавати кредити в гривні фізичним особам-нерезидентам. НБУ пропонує дозволити отримувати відповідну валютну ліцензію одночасно з ліцензією на діяльність фінансової компанії або ломбарду, яка передбачає право на кредитування.

Зараз для цього потрібно проходити окрему процедуру. Після змін документи розглядатимуться в межах одного адміністративного провадження, а частину документів за загальним порядком валютного ліцензування подавати не доведеться.

Скільки установ можуть кредитувати

На початок вересня 2026 року в Україні працювали 378 фінансових компаній та 96 ломбардів. Окремо на ринку було 76 кредитних спілок. Водночас не кожна з цих установ обов'язково має ліцензію саме на кредитування — право залежить від обсягу її ліцензії.

Фінансові компанії за наявності відповідної ліцензії можуть надавати кошти та банківські метали в кредит. Ломбарди також мають таке право — у формі ломбардних кредитів. Це прямо передбачено правилами НБУ.

Після запропонованих змін це право зберігається. Проєкт НБУ не змінює загальні правила кредитування фізичних осіб і не забороняє ломбардам видавати ломбардні кредити. Він лише спрощує отримання окремої ліцензії для операцій із кредитування фізосіб-нерезидентів у гривні.



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Для установ, які вже мають ліцензію на кредитування, НБУ передбачив перехідний період: фінансові компанії та ломбарди зможуть протягом шести місяців після набрання чинності постановою звернутися за новою ліцензією у спрощеному порядку.

НБУ пояснює зміни необхідністю вдосконалити ліцензування валютних операцій та посилити нагляд за дотриманням валютного законодавства.



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