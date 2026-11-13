Економіст заявив про можливі кадрові домовленості у Sense Bank: хто може увійти до правління

Економіст Борис Кушнірук повідомив про можливі кадрові домовленості в державному Sense Bank , які, за інформацією його джерел, можуть стосуватися призначення Олександра Зубченка головою правління та просування до його складу директорки з персоналу Олени Великої.

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Які кадрові домовленості описав економіст

За словами Бориса Кушнірука, Юрій Драганчук може намагатися посилити свій вплив на управління Sense Bank не лише через наглядову раду, а й через правління.

Економіст стверджує, що отримав інформацію про можливу домовленість із головою правління Олександром Зубченком. За цією інформацією, призначення Зубченка на посаду нібито пов'язують із просуванням до складу правління Олени Великої, яка нині очолює HR-напрям банку.

Кушнірук також повідомляє, що для Великої можуть організувати навчання за рахунок банку. За його словами, це пов'язано з тим, що вона нібито поки не відповідає кваліфікаційним вимогам до члена правління.

Свою інформацію економіст виклав так:

«За отриманими мною даними, позитивне вирішення питання щодо призначення Зубченка головою правління пов’язують із просуванням до складу правління Олени Великої, яка наразі обіймає посаду директорки з персоналу (HR). Для цього, як повідомляють мої джерела, Зубченко має організувати для пані Великої дороге навчання за рахунок банку. Причина нібито в тому, що наразі вона не відповідає кваліфікаційним вимогам до члена правління».

Питання щодо можливого конфлікту інтересів

Ще одне питання, яке порушив Кушнірук, стосується особистих зв'язків Великої. За інформацією його джерел, її цивільний чоловік також працює в Sense Bank.

Економіст вважає, що в такому разі варто з'ясувати, чи повідомляв банк про потенційний конфлікт інтересів відповідно до внутрішніх процедур.

Кушнірук наголошує на важливості прозорих кадрових рішень у державному банку:

«Якщо ці відомості відповідають дійсності, ми маємо справу вже не просто з кадровими перестановками. Йдеться про формування лояльного кола управлінців, просування яких може залежати від кулуарних домовленостей із конкретними посадовцями. Нагадаю, Sense Bank — державний банк, і його правління не може перетворюватися на майданчик для реалізації чиїхось приватних інтересів»

Sense Bank очолив колишній керівник ПриватБанку

13 листопада Sense Bank повідомив про обрання Герхарда Бьоша головою наглядової ради. Раніше він очолював державний ПриватБанк, а до обрання був незалежним членом наглядової ради Sense Bank.

Кабінет Міністрів призначив Бьоша до складу наглядової ради 31 серпня 2026 року. Після передбаченої законодавством перевірки його кандидатуру погодив Національний банк.

Серед пріоритетів роботи на новій посаді Бьош назвав формування сильної команди, зростання капіталу та зміцнення довіри до банку.

Він також заявив про необхідність доукомплектувати правління досвідченими менеджерами. За словами Бьоша, це має забезпечити стабільне управління банком і сприяти його майбутній приватизації.

Окрему увагу новий голова наглядової ради планує приділити комплаєнсу, прозорості управлінських рішень і контролю за ризиками.