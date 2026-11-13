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13 листопада 2026, 11:50

Наглядову раду «Сенс Банку» очолив колишній керівник ПриватБанку Герхард Бьош

Герхард Бьош, який понад три роки очолював ПриватБанк, став головою наглядової ради державного «Сенс Банку». На цій посаді він замінив Миколу Гладишенка. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на співрозмовника в Офісі президента.

Герхард Бьош, який понад три роки очолював ПриватБанк, став головою наглядової ради державного «Сенс Банку».
У «Сенс Банку» змінився голова наглядової ради: посаду обійняв Герхард Бьош. Фото: forbes ua
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За інформацією видання, Герхард Бьош очолив оновлену наглядову раду банку. До цього він був її незалежним членом.

Бьош увійшов до складу наглядової ради «Сенс Банку» в серпні 2026 року. Його призначення відбулося після припинення повноважень попереднього голови ради Миколи Гладишенка.

Як змінювався склад наглядової ради «Сенс Банку»

Зміни в наглядовій раді відбувалися на тлі уваги Національного банку до корпоративного управління державної фінустанови.

Ще у травні 2026 року заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявляв про необхідність доукомплектувати наглядову раду. За його словами, регулятор звертав увагу банку на неповний склад органу та брак компетенцій у сфері управління ризиками. Тоді ж повідомлялося, що наглядова рада має складатися з дев'яти членів, шестеро з яких повинні бути незалежними.

У серпні ситуація загострилася після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ та САП «Форест Гамп». Національний банк визнав Миколу Гладишенка таким, що не відповідає законодавчим вимогам до незалежності члена наглядової ради, та вимагав припинити його повноваження.

За інформацією НБУ, рішення ухвалили після оцінки оприлюднених матеріалів у межах адміністративного провадження. Регулятор окремо наголошував, що самі по собі попередні публікації не були достатньою підставою для такого висновку.

Що відомо про Герхарда Бьоша

Герхард Бьош є австрійським банкіром із багаторічним досвідом роботи в Україні. З 2010 до 2021 року він був першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.

У червні 2021 року Бьош очолив державний ПриватБанк. Він керував установою до листопада 2024 року.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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