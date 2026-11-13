У Парижі арештували маєток Костянтина Жеваго за $40 млн: у чому підозрюють бізнесмена

У Франції заарештували елітний маєток українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, вартість якого оцінюють у $40 млн. Арешт відбувся на запит української прокуратури в межах розслідування справи про розтрату $113 млн із банку « Фінанси та Кредит ». За версією слідства, до організації схеми причетний Жеваго, який контролював понад 90% акцій банку. Про це 13 листопада повідомив Офіс генерального прокурора.

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Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський зазначив, що арешт став результатом спільної роботи українських прокурорів, слідчих Державного бюро розслідувань і французьких правоохоронців.

Майно заарештували в межах розслідування справи про розтрату $113 млн із банку «Фінанси та Кредит». Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

За версією слідства, Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу банку, разом з іншими представниками його керівництва організував схему розтрати коштів. Слідчі вважають, що згодом ці гроші вивели та легалізували через офшорні структури й інші компанії, підконтрольні бізнесмену.

В Офісі генпрокурора подякували французьким правоохоронцям за співпрацю та допомогу в розслідуванні. Там також повідомили, що продовжують взаємодіяти з іноземними компетентними органами, щоб розшукувати активи, пов'язані з кримінальними провадженнями.

Це не перша справа, у якій фігурує Жеваго у зв'язку з банком «Фінанси та Кредит». У 2019 році йому повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн із фінустанови та оголосили в міжнародний розшук.

Наприкінці грудня 2022 року бізнесмена затримали у Франції, в Куршевелі, під час розгляду запиту України про екстрадицію. Згодом французький суд відпустив його з-під варти під заставу в €1 млн.