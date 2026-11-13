Зміна прізвища не допоможе сховатися від боргів: що відбувається з виконавчим провадженням

Зміна прізвища, паспорта або місця проживання не припиняє виконавчого провадження і не звільняє людину від сплати боргу. Виконавець може ідентифікувати боржника за іншими персональними даними, оновити інформацію в реєстрах і продовжити примусове стягнення. Про це нагадує Міністерство юстиції України.

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Як виконавець дізнається про зміну прізвища

Прізвище — не єдиний ідентифікатор людини. Для встановлення особи використовують також ім'я та по батькові, дату народження, реквізити документа, що посвідчує особу, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Податковий номер, як правило, залишається незмінним навіть після зміни прізвища або паспорта.

Якщо виконавець виявляє, що боржник змінив прізвище, він може перевірити цю інформацію через державні реєстри. Зокрема, направити електронний запит до Державного реєстру актів цивільного стану громадян або Державної міграційної служби.

Після підтвердження змін виконавець виносить постанову про зміну назви сторони виконавчого провадження та оновлює відповідні відомості в автоматизованій системі виконавчого провадження.

При цьому арешти, які раніше наклали на кошти та майно боржника, не скасовуються автоматично і продовжують діяти.

Куди надсилатимуть документи після переїзду

Адреса місця проживання важлива для виконавчого провадження, оскільки за нею боржнику надсилають постанови та інші офіційні документи.

Якщо людина переїхала, але не повідомила про це виконавця, кореспонденцію можуть продовжувати надсилати за адресою, зазначеною у виконавчому документі. Водночас боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішення, якщо постанову про відкриття провадження надіслали за цією адресою.

Якщо сторона повідомила виконавця про нове місце проживання або перебування, документи надсилатимуть за адресою, зазначеною в її заяві. За наявності в матеріалах виконавчого документа електронної адреси кореспонденцію також можуть надсилати електронною поштою.

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Коли потрібно повідомити виконавця

Закон України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII покладає на сторони провадження обов’язок повідомляти виконавця про важливі зміни. Зокрема, про зміну місця проживання, перебування або місцезнаходження.

Відповідно до статті 19 цього закону, про такі обставини потрібно повідомити письмово невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після їх настання. Боржник — фізична особа також має повідомити про зміну місця роботи.

Мін'юст окремо наголошує на необхідності повідомляти виконавця про зміну імені або прізвища. Це дає змогу актуалізувати дані в матеріалах провадження та уникнути ситуацій, коли офіційні документи надходять за застарілими реквізитами.

Отже, зміна персональних даних або переїзд не є способом уникнути стягнення. Якщо не повідомити виконавця про нову адресу, провадження не зупиниться, але боржник ризикує пропустити важливі повідомлення та строки для оскарження рішень чи дій виконавця.

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