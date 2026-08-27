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27 серпня 2026, 17:48

Реструктуризацію кредитів у банках-банкрутах продовжили до серпня 2027 року

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ще на рік, до 31 серпня 2027 року, дію спрощеної програми погашення боргів для тих, хто мав кредит у банку, який зараз ліквідують.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ще на рік, до 31 серпня 2027 року, дію спрощеної програми погашення боргів для тих, хто мав кредит у банку, який зараз ліквідують. ► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа словами директорки департаменту ліквідації банків Фонду Тетяни Старцевої, для позичальників це можливість врегулювати борг на комфортних умовах і відновити виплати, а для Фонду — спосіб повернути кошти в банки без тривалих судових процедур стягнення.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами директорки департаменту ліквідації банків Фонду Тетяни Старцевої, для позичальників це можливість врегулювати борг на комфортних умовах і відновити виплати, а для Фонду — спосіб повернути кошти в банки без тривалих судових процедур стягнення.

Протягом 2026 року позичальники банків, які перебувають в управлінні Фонду, за такими програмами вже погасили 144,8 млн грн, а від початку 2022 року загальні надходження від позичальників склали понад 1,58 млрд грн.

Хто і на яких умовах може приєднатися

Скористатися програмою можуть фізичні особи-позичальники, чий борг ще не реструктуризовано за іншими рішеннями Фонду. Щоб приєднатися, потрібно подати до банку заяву про приєднання до умов погашення заборгованості та внести перший платіж за кредитом.

Головні умови для фізосіб:

  • ставка становить символічні 0,001% річних плюс комісія в 1 копійку;
  • для іпотечних кредитів потрібно погашати від 10 тис. грн на місяць;
  • для інших кредитів — від 1 тис. грн на місяць;
  • для карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн — від 5 тис. грн на місяць.

За таких умов борг можна повністю закрити протягом усього періоду ліквідації банку.

Якщо позичальник не встигне погасити борг повністю до завершення ліквідації банку, залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продадуть колекторським компаніям, але це відбудеться в останню чергу.

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Для юридичних осіб і ФОП діють інші, окремі умови реструктуризації з серпня 2023 року. Вони передбачають перший внесок у розмірі 5% від боргу, щомісячні платежі та повне погашення суми кредиту, відсотків і комісій протягом ліквідаційної процедури.

Ставка за такими кредитами залежить від терміну реструктуризації: чим довше розтягнуте погашення, тим вища ставка — від 0,1% річних при строку до 18 місяців до 5% річних, якщо погашення розтягнуте на понад два роки.

Юрособам і ФОП, які мають кредит у банку-банкруті, варто звернутися безпосередньо до цього банку для консультації щодо необхідних документів.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, відповідно до закону про систему гарантування вкладів, інформація про боржників, які прострочили виконання зобов'язань перед банком у процесі ліквідації, перестає бути банківською таємницею. Тобто публікація таких списків є законною і прямо передбаченою.

Наразі в переліку фігурують позичальники дванадцяти банків: Мотор-Банк, РВС Банк, Комінвестбанк, Мегабанк, Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, М Р Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк «Фінанси та Кредит», С П Банк, Укркомунбанк, ЧБРР.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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