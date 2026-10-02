Топ-5 новин: бюджет недоотримав 49,5 млрд грн, ЄС надав Україні €2,9 млрд, а непріоритетні видатки заморозили

Життя винахідника локшини швидкого приготування Момофуку Андо нагадує авантюрний роман. У ньому є фінансові злети та банкрутство, в'язниця, десяток різних бізнесів та неймовірна віра в свої ідеї. «Мінфін» розповідає про легендарного японського підприємця, який неодноразово починав усе спочатку.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», під час війни роботодавці неодноразово намагалися звільняти працівників, які були відсутні на роботі через повітряні тривоги. Однак сама по собі відсутність під час небезпеки не означає прогул. Вирішальними є причини, тривалість відсутності та те, чи мав працівник об'єктивну можливість повернутися на роботу.

За січень-вересень 2026 року загальний фонд державного бюджету недоотримав 49,5 млрд грн доходів від плану. Майже дві третини цієї суми, 32 млрд грн, не надійшли саме в серпні та вересні. Основна причина — постійні російські удари по бізнесу.

Такі оперативні дані наводить голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Україна отримала від Євросоюзу €2,9 млрд за програмою Ukraine Facility. Гроші надійшли після того, як Україна виконала 10 умов у сферах енергетики, банків, аграрної політики, транспорту та інших галузях.

В Україні протягом останнього місяця обмежили фінансування непріоритетних видатків бюджету. За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, насамперед держава забезпечує захищені видатки — зарплати бюджетників, пенсії, виплати військовослужбовцям та витрати на оборону. Про це він розповів в ефірі YouTube-проєкту «Телебачення Торонто».