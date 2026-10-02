Уряд спрямує понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам

Уряд перерозподіляє понад 50 млрд грн на жовтневі виплати військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Кошти будуть виділені з резервного фонду сектору безпеки та оборони, щоб забезпечити своєчасні виплати в повному обсязі. Про це 2 жовтня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

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За його словами, це дозволить провести жовтневі виплати вчасно та в повному обсязі.

«Попри значний дефіцит бюджету, оборона — безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим», — зазначив глава уряду.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр повідомляв, що через складну ситуацію з державними фінансами уряд визначив пріоритетні видатки. Насамперед фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, медикам та іншим працівникам бюджетної сфери.

Водночас видатки, які не є першочерговими, відкладають. Це, зокрема, нові будівельні проєкти, некритичні реконструкції та капітальні ремонти, а також об'єкти благоустрою — парки, сквери, фонтани й укладання бруківки.