Від AI до пошуку капіталу: про що говорили перші «Кавові практики»

26−27 вересня у Львові відбулися перші « Кавові практики » від !Fest Coffee Mission . Подія зібрала близько 100 представників кавової індустрії, а її програма стала зрізом питань, якими сьогодні живе кавовий бізнес.

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Капітал: спочатку задача, потім інструмент

Розвиток потребує капіталу, і класична схема «заробили — реінвестували» не єдиний варіант.

Гранти, кредити, власний чи залучений капітал вирішують різні задачі. Тому спочатку бізнесу варто визначити, для чого потрібні гроші: нова локація, обладнання, збільшення виробництва, запуск продукту чи оборотний капітал.

Чим дорожчим стає наступний етап розвитку, тим важливіше рахувати не лише його вартість, а й майбутню віддачу.

AI переходить із трендів у щоденну роботу

Штучний інтелект та автоматизація стали однією з наскрізних тем «Кавових практик». Від створення рекламного відео до автоматизації щоденних задач — AI поступово стає звичайним робочим інструментом.

CRM, ERP, WMS, POS, системи обліку та бізнес-аналітики також перестають бути інструментами виключно великих компаній.

Для малого бізнесу цінність технологій вимірюється не їх кількістю, а часом і ресурсами, які вони допомагають економити. Особливо коли одна людина відповідає одразу за кілька процесів.

Масштабування не завжди означає більше локацій

Бізнес шукає способи рости без пропорційного збільшення витрат — через ефективніше використання ресурсів, нові продукти та канали продажів.

Серед кавових трендів — ready-to-drink напої, концентрати та контрактне виробництво, яке дозволяє тестувати нові продукти без інвестицій у власну виробничу лінію.

Масштабування дедалі частіше означає отримувати більше від ресурсів, які бізнес уже має.

Хороший продукт ще не гарантує сильний бренд

Український specialty-ринок багато інвестував у якість продукту. Але хорошої кави стає більше, а отже, лише якістю дедалі складніше відрізнятися від конкурентів.

Тому PR, дизайн і ком’юніті стають повноцінними бізнес-інструментами. Їхнє завдання — не просто привернути увагу, а дати покупцеві причину повернутися.

Сильний бренд — це не лише впізнаваність, а й повторний вибір споживача.

Бізнес має вміти змінюватися

Зростання це не лише нові локації, продукти чи обладнання. Це також здатність вчасно змінити план, перебудувати процеси або відмовитися від рішення, яке більше не працює.

Разом із цим зростає роль освіти. Кавовому підприємцю вже недостатньо лише продуктової експертизи — потрібні знання у фінансах, менеджменті, маркетингу, технологіях та роботі з даними.

Кавовий бізнес виходить за межі продукту

Близько 100 учасників два дні говорили про капітал, AI, автоматизацію, команду, нові продукти, бренд і масштабування. Фокус кавового ринку зміщується від самого продукту до питань розвитку бізнесу.

Кавова експертиза залишається основою, але тепер її доповнюють фінанси, технології, сильні процеси, команда та бренд.