Мінус 50 млрд доходів і понад 20% видатків на обслуговування боргу: ситуація з бюджетом погіршується

За січень-вересень 2026 року загальний фонд державного бюджету недоотримав 49,5 млрд грн доходів від плану. Майже дві третини цієї суми, 32 млрд грн, не надійшли саме в серпні та вересні. Основна причина — постійні російські удари по бізнесу. Такі оперативні дані наводить голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Загалом за дев'ять місяців до загального фонду надійшло 1,9 трлн грн доходів без урахування міжнародних грантів.



Найбільше не виконано план за основними бюджетоутворювальними податками. Імпортного ПДВ надійшло на 35,7 млрд грн менше, ніж планувалося; ПДВ з вироблених в Україні товарів — на 32,9 млрд грн менше. Внутрішній акциз недовиконано на 19,1 млрд грн; дивіденди та частину чистого прибутку державних компаній — на 10,8 млрд грн.



«Загалом найбільші податки і збори не виконано на 99 млрд грн. Але справедливо відзначити, що є і перевиконання за доходами. Наприклад, податку на прибуток підприємств надійшло на 29 млрд грн більше, ніж планувалося. Це частково балансує недоотримання інших податків в загальній картинці», — зазначила Підласа.



Для фінансування видатків загального фонду з початку року використано близько $22 млрд міжнародної допомоги. Ще 350,6 млрд грн надійшло від розміщення ОВДП, з них майже 19 млрд грн у вересні.

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Найбільшою статтею видатків загального фонду залишається оборона: 2 трлн грн, або 61,3% усіх видатків. На погашення державного боргу спрямовано 427,9 млрд грн, на його обслуговування 275,2 млрд грн. Соціальний захист і підтримка ветеранів отримали 342,6 млрд грн, програма медичних гарантій і скринінг здоров'я — 144 млрд грн, зарплата вчителів — 116,7 млрд грн, базова і додаткові дотації місцевим бюджетам — 48,5 млрд грн.



«До отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС, а це $4,26 млрд, ситуація з бюджетом залишатиметься критичною. Тому Верховній Раді необхідно ухвалити всі закони, від яких залежить отримання цих коштів. Сподіваюся, що пленарний тиждень, який починається 12 жовтня, буде продуктивним», — наголосила голова бюджетного комітету.

Нагадаємо, з початку вересня Кабмін уже схвалив і передав Раді вісім законопроєктів, необхідних для залучення зовнішнього фінансування та покриття дефіциту держбюджету.