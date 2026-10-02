ЄБРР бачить для економіки України більше ризиків, ніж можливостей для зростання

Європейський банк реконструкції та розвитку бачить більше ризиків для економіки України, ніж можливостей для покращення прогнозу її зростання. Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

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За її словами, економіка України почала помітно сповільнюватися із серпня. Вона пов’язує це з посиленням ударів по економічній інфраструктурі.

Як зазначила Рено-Бассо, якщо раніше атаки переважно були спрямовані на енергетику, то тепер вони також зачіпають порти, логістику, склади та виробничі потужності. Вона також згадала блокаду портів і Чорного моря.

Президентка ЄБРР зазначила, що центральний банк розглядає кілька сценаріїв розвитку економіки. Водночас у ЄБРР наразі вважають, що ризик подальшого погіршення показників переважає можливості для їхнього покращення.

Раніше ЄБРР уже знизив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік до 1,5%, а на 2027 рік — до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко також допускає подальший перегляд прогнозу в бік зниження. За його оцінкою, прогноз зростання ВВП у 2027 році може зменшитися на 0,3−0,5 процентного пункту — з 1,3% до 0,8−1%. Щодо 2026 року він допускає зниження прогнозу до 0,5% проти нинішніх 1,6%.

Свою оцінку переглянув і Національний банк України. Регулятор знизив прогноз зростання реального ВВП у 2026 році до 1,1−1,2% проти 1,8%, які прогнозував наприкінці липня.