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2 жовтня 2026, 16:00

ЄС звернувся до стратегічних запасів через дефіцит дизеля: що відомо

Дефіцит дизеля змусив ЄС звернутися до стратегічних запасів: країни блоку обговорюють вивільнення 50 млн барелів пального. На тлі цих повідомлень європейські ф’ючерси на дизель подешевшали приблизно на 5%. Про це пишуть Business Insider та Reuters.

Дефіцит дизеля змусив ЄС звернутися до стратегічних запасів: країни блоку обговорюють вивільнення 50 млн барелів пального.
На тлі дефіциту дизеля ЄС обговорює вивільнення 50 млн барелів зі стратегічних запасів
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Представники країн ЄС у п’ятницю в Брюсселі обговорили пропозицію Франції додатково вивільнити дизель із національних стратегічних запасів. За даними Reuters, країни блоку розглядають можливість випустити на ринок 50 млн барелів дизельного пального.

Ще 50 млн барелів сирої нафти можуть вивільнити країни — члени Міжнародного енергетичного агентства.

Оле Хансен, керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank, вважає, що головною проблемою енергетичного ринку зараз є не стільки доступність сирої нафти, скільки нестача нафтопродуктів.

За його словами, постачання нафти з Близького Сходу поступово відновлюється, тоді як переробні потужності та виробництво нафтопродуктів у регіоні та Росії скоротилися.

Що відбувається з цінами

У п’ятницю американська нафта WTI подешевшала на 3,8% — до $89,4 за барель, а Brent — на 2,4%, до $99,8. Європейські ф’ючерси на дизель, які є орієнтиром для цін на це пальне, впали приблизно на 5% — до $1380,5 за тонну.

На ринок також впливають суперечливі сигнали щодо ситуації на Близькому Сході. За словами головного аналітика KCM Trade Тіма Ватерера, позитивні перспективи експорту з Саудівської Аравії нівелюють повідомлення про рух ще одного американського авіаносця до Перської затоки та рішення Китаю обмежити експорт нафтопродуктів.

Аналітики зазначають, що побоювання щодо доступності та транспортування нафти й нафтопродуктів із Близького Сходу продовжують тиснути на настрої ринку. За словами Пріянки Сачдеви, керівниці відділу ринкових досліджень Phillip Nova, інвестори дедалі більше враховують ризик тривалих перебоїв у ланцюгах постачання.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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