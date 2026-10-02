МВФ схвалив Сальвадору $138 млн за умови відмови від подальших покупок біткоїна

Міжнародний валютний фонд схвалив Сальвадору черговий транш приблизно на $138 млн, водночас зберігши вимогу не збільшувати державні вкладення у біткоїн, — повідомляє Bloomberg. Рішення ухвалили після завершення другого та третього переглядів програми фінансування на $1,4 млрд.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Раніше уряд президента Найіба Букеле зобов'язався припинити добровільне накопичення біткоїна в межах домовленостей із МВФ. Фонд зазначив, що Сальвадор не виконав один із критеріїв програми, пов'язаний із накопиченням криптовалюти, однак надав виняток з огляду на вжиті владою коригувальні заходи та нові зобов'язання.

При цьому МВФ не вимагає негайно продати вже накопичені біткоїни. Сальвадор продовжує володіти криптоактивами, які вже перебувають на балансі держави. Водночас нових покупок не планується, за винятком документально підтверджених пожертвувань з недержавних джерел.



Читайте також: МВФ підтвердив зміну політики Сальвадору щодо біткоїна



Держава виходить з криптопроєктів



Ще однією вимогою фонду є подальше скорочення участі держави у криптовалютному секторі. Зокрема, контрольний пакет і операційне управління державним криптогаманцем Chivo вже передали приватному оператору.

Водночас МВФ зазначив, що економіка Сальвадору розвивається краще, ніж очікувалося. У фонді пов'язують це, зокрема, з покращенням ситуації з безпекою та зростанням довіри інвесторів.



Як ми писали, МВФ поїхав із Києва без угоди: що це означає для України