Україна отримала €2,9 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Україна отримала від Євросоюзу €2,9 млрд за програмою Ukraine Facility. Гроші надійшли після того, як Україна виконала 10 умов у сферах енергетики, банків, аграрної політики, транспорту та інших галузях.

Україна отримала €2,9 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility

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Про це повідомили президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

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Україна отримала €2,9 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами Корецького, це частина вже передбаченого фінансування програми. Щоб отримати кошти, Україна виконала 10 умов упродовж першого та другого кварталів 2026 року, а також попередні зобов’язання. Три з них вдалося виконати достроково.

Умови стосувалися, зокрема, банківського сектору, енергетики, аграрної політики та транспорту.

Зеленський назвав виплату «дуже вчасною підтримкою». За його словами, вона допоможе зберегти макрофінансову стійкість України та посилити обороноздатність.

Корецький зазначив, що ці кошти особливо важливі в умовах складної ситуації з державними фінансами. Вони дадуть змогу забезпечити ключові видатки та спрямувати більше власних ресурсів на оборону.

Водночас потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається високою. За словами прем'єра, уряд пришвидшує ухвалення необхідних рішень і працює з Верховною Радою над законопроєктами, потрібними для подальшого отримання фінансування.