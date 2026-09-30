Топ-5 новин: депозити до 18%, $45 млн за годину тривог та золото по $4200

За останні два місяці Нацбанк двічі підвищив облікову ставку, що робить гроші дорожчими. Проте банки не поспішають масово збільшувати дохідність депозитів. Розбираємося, чому на ринку відбувається такий дисонанс, та яку дохідність вкладів запропонують фінансисти своїм приватним клієнтам у жовтні.

За словами міністра економіки країни Олександра Кравченка, ракетні тривоги коштують Україні приблизно 45 мільйонів доларів (34 мільйони фунтів стерлінгів) за кожну годину, яку вони зупиняють бізнес, оскільки Київ шукає способи підтримувати економіку в умовах посилення російських бомбардувань, пише The Guardian.

Що буде з курсом долара та євро у жовтні?

Девальваційний тиск на гривню зберігається, а ситуація на світових ринках залишається нестабільною. Геополітика, ціни на нафту, рішення ФРС та ЄЦБ, інфляція і бюджетний дефіцит України можуть суттєво вплинути на валютний ринок.

Облікова ставка НБУ зросла до 16%, але Мінфін не став слідом підвищувати дохідність ОВДП. В ICU пояснюють, що для довших держоблігацій важлива не лише поточна ставка, а й те, яким буде її рівень у наступні роки.

Золото подешевшало на 8% у поточному кварталі, опустившись приблизно до $4200 за унцію. Попри це, Morgan Stanley зберігає позитивний погляд на метал і називає три фактори, які можуть підтримати його ціну найближчими місяцями. Про це пише Oninvest.