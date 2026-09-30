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30 вересня 2026, 20:00

Топ-5 новин: депозити до 18%, $45 млн за годину тривог та золото по $4200

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Депозити до 18% річних: де шукати максимальну дохідність у жовтні

За останні два місяці Нацбанк двічі підвищив облікову ставку, що робить гроші дорожчими. Проте банки не поспішають масово збільшувати дохідність депозитів. Розбираємося, чому на ринку відбувається такий дисонанс, та яку дохідність вкладів запропонують фінансисти своїм приватним клієнтам у жовтні.

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За словами міністра економіки країни Олександра Кравченка, ракетні тривоги коштують Україні приблизно 45 мільйонів доларів (34 мільйони фунтів стерлінгів) за кожну годину, яку вони зупиняють бізнес, оскільки Київ шукає способи підтримувати економіку в умовах посилення російських бомбардувань, пише The Guardian.

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Джерело: Мінфін
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