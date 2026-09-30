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30 вересня 2026, 11:36

$45 млн за годину: скільки коштують Україні повітряні тривоги

За словами міністра економіки країни Олександра Кравченка, ракетні тривоги коштують Україні приблизно 45 мільйонів доларів (34 мільйони фунтів стерлінгів) за кожну годину, яку вони зупиняють бізнес, оскільки Київ шукає способи підтримувати економіку в умовах посилення російських бомбардувань, пише The Guardian.

За словами міністра економіки країни Олександра Кравченка, ракетні тривоги коштують Україні приблизно 45 мільйонів доларів (34 мільйони фунтів стерлінгів) за кожну годину, яку вони зупиняють бізнес, оскільки Київ шукає способи підтримувати економіку в умовах посилення російських бомбардувань, пише The Guardian.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНова зброя«Ми не до кінця передбачали, як швидко росія розробить ці реактивні безпілотники та використовуватиме їх для ураження всього», — сказав він, маючи на увазі використання росією нової зброї, яка останніми тижнями обстрілювала Київ.
Економіка

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова зброя

«Ми не до кінця передбачали, як швидко росія розробить ці реактивні безпілотники та використовуватиме їх для ураження всього», — сказав він, маючи на увазі використання росією нової зброї, яка останніми тижнями обстрілювала Київ.

Кравченко заявив, що напади змушують значну частину економіки постійно зупинятися, оскільки працівників відправляють до укриттів, а сирени лунають до 10 годин на день.

«Якщо люди знаходяться в бункері, бізнес зупиняється», — сказав він.

За словами міністра, лише цього року російські атаки завдали збитків основним фондам на суму приблизно 10 мільярдів доларів, зокрема, серед цілей — сталеливарні заводи, склади, логістична інфраструктура та, нещодавно, центри обробки даних. «Росія також фактично заблокувала українські чорноморські порти, через які до блокади йшла основна частина експорту країни.

Вартість війни зростає

«Вартість війни просто зростає», — сказав він, вказуючи на необхідність збільшення кількості систем протиповітряної оборони та на те, що Україна має прискорити розробку безпілотників, здатних перехоплювати нову російську реактивну зброю.

Кравченко заявив, що у вирішенні цієї проблеми досягнуто прогресу, але визнав, що Україна стикається як з самою корупцією, так і з постійною проблемою її сприйняття як всередині країни, так і за кордоном.

«Я дуже ціную тиск європейських партнерів щодо реформ», — сказав він, додавши, що Україні також потрібно подолати сприйняття корупції вдома та за кордоном.

Потреби на 2027 рік

За словами міністра, потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік оцінюються в 52,6 млрд доларів, але наразі забезпечено лише близько 20 млрд доларів, а також обговорюються питання подальшого підвищення податків та скорочення витрат.

На запитання, чи може зростання кількості партій, які скептично ставляться до підтримки України у Франції та Німеччині, послабити зобов'язання Заходу щодо Києва, він відповів: «Чи хвилююся я? Думаю, що, мабуть, варто хвилюватися».

«Загальна втома в Європі зростає», — додав він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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