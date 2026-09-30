Реєстр збитків від сьогодні відкрив для подання всі 43 категорії заяв

30 вересня Міжнародний реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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Що це значить

Тепер у Реєстрі доступна 21 категорія для фізичних осіб, 11 — для юридичних осіб і 11 — для держави, три останні з яких відкрили 30 вересня.

На сьогодні вже подано 195 тис. заяв, і понад 65 тис. із них внесено до Реєстру.

Нагадаємо

17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії рф, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Реєстр охоплює широкий спектр втрат і шкоди, спричинених російською агресією — особисті втрати людей, пошкодження житла й майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкоду культурній спадщині та довкіллю, а також втрати держави.

«Кожна належно зафіксована втрата формує доказову базу для подальшого розгляду в межах міжнародного компенсаційного механізму. А відкриття всіх категорій створює основу для майбутніх рішень про справедливу компенсацію та притягнення росії до відповідальності», — наголосив Корецький.