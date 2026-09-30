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30 вересня 2026, 18:54

Торгова напруженість між ЄС і Китаєм зростає: які два сценарії можливі

ЄС і Китай продовжують переговори, але поки не зближують позиції щодо ключових торговельних питань. На цьому тлі китайський експорт у серпні зріс на 25% у річному вимірі. Аналітики CSIS називають два можливі сценарії подальшого розвитку торговельної напруженості — від її збереження на нинішньому рівні до нової хвилі взаємних обмежень.

ЄС і Китай продовжують переговори, але поки не зближують позиції щодо ключових торговельних питань.
Китай і ЄС
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Чому загострюється суперечка

Після рекордного 2025 року китайський експорт продовжує зростати: у липні 2026 року він збільшився на 23,8% у річному вимірі, а в серпні — на 25%. Це відбувається попри торговельні обмеження з боку ЄС.

Одна з головних суперечок стосується надлишкових виробничих потужностей Китаю — зокрема у виробництві електромобілів, акумуляторів, сонячних панелей та промислового обладнання.

ЄС вважає, що китайська модель із акцентом на виробництво та експорт створює тиск на світові ринки. Пекін натомість називає промислове виробництво основою економічного розвитку та конкурентоспроможності.

У 2024 році ЄС запровадив додаткові мита на китайські електромобілі. За даними CSIS, це не зменшило потік імпорту.

Окремим джерелом напруженості залишаються рідкісноземельні матеріали. Китай продовжує затримувати експортні ліцензії для європейських компаній. У липні Пекін запровадив санкції проти 14 європейських структур у відповідь на санкції ЄС проти 14 китайських суб'єктів через їхню підтримку Росії.

Водночас Брюсселю складно виробити єдину жорстку політику щодо Китаю, оскільки позицію мають узгодити всі 27 країн ЄС.

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Що відповідає Китай

28 липня Пекін опублікував документ «Position on the So-Called Excess Capacity Issue», у якому виклав свою позицію щодо надлишкових виробничих потужностей.

Китай стверджує, що надлишкове виробництво не є лише його проблемою. У документі також зазначається, що США, ЄС, Японія та Південна Корея підтримують власні стратегічні галузі.

Ще один аргумент Пекіна — китайське виробництво дає іншим країнам доступ до дешевших товарів і сучасних технологій та допомагає прискорювати зелений перехід.

За оцінкою Гіретті, документ показує, що Китай не готовий розглядати свою модель економічного зростання як предмет переговорів.

Попри розбіжності, сторони продовжують шукати точкові рішення. Вони створили чотири робочі групи, а в червні запустили Trade and Investment Dialogue. На цих майданчиках обговорюють торговельний та інвестиційний баланс, експортний контроль, захист інтелектуальної власності та реформу Світової торгової організації.

Сторони також намагаються домовлятися щодо окремих секторів — зокрема про мінімальні ціни, обсяги постачань та умови закупівель.

Водночас Китай виступив проти запропонованого ЄС Акта про прискорення промисловості (IAA). Пекін критикує вимоги, які пов'язують доступ до європейського ринку із залученням інвестицій та обміном технологіями.

Які можливі два сценарії

За оцінкою Гіретті, подальший розвиток відносин може піти одним із двох шляхів.

Контрольована напруженість. ЄС і Китай продовжують переговори, укладають окремі домовленості та вирішують конкретні торговельні питання. При цьому сторони зберігають можливість вводити нові обмеження.

Ескалація. Якщо до жовтня або пізніше сторони не досягнуть достатнього прогресу, ЄС може запровадити нові захисні заходи, а Китай — відповісти власними обмеженнями. У такому разі взаємні торговельні заходи можуть накопичуватися, а переговори — давати дедалі менше практичних результатів.

Найближчим важливим етапом стане візит торгового комісара ЄС з питань економічної безпеки Мароша Шефчовича до Пекіна 8−9 жовтня.

За оцінкою Гіретті, якщо до цього часу сторони досягнуть хоча б початкової домовленості щодо частини претензій ЄС, відносини можуть залишитися в режимі контрольованої напруженості.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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