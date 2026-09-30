Рош га-Шана в Умані: 50 000 паломників принесли місту 25 млн грн туристичного збору

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2026, 18:15

Рош га-Шана в Умані: 50 000 паломників принесли місту 25 млн грн туристичного збору

Рош га-Шана у 2026 році зібрала в Умані рекордні за 16 років близько 50 000 паломників. За попередньою оцінкою міста, туристичний збір становив 25 млн грн. Водночас повний масштаб доходів від паломництва невідомий: лише оренда житла могла принести до $15 млн. Про це йдеться у матеріалі Vector.

Рош га-Шана у 2026 році зібрала в Умані рекордні за 16 років близько 50 000 паломників.
Хасиди святкують Новий рік в Україні
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рош га-Шана у вересні 2026 року принесла до Умані рекордний за 16 років потік паломників — близько 50 000 людей. За попередньою оцінкою першого заступника мера Олега Ганіча, місто отримало близько 25 млн грн туристичного збору. Водночас повного обліку грошей, які гості залишають в Умані, немає — значна частина доходів припадає на приватний сектор, зокрема оренду житла.

25 млн грн туристичного збору

Святкування Рош га-Шана в Умані тривало з вечора 11 вересня до вечора 13 вересня. Цього року місто прийняло близько 50 000 паломників — майже на 10 000 більше, ніж у 2025-му, і на 10 000 більше за попередній рекорд 2017 року.

Разом із потоком гостей зростав і туристичний збір. У 2018 році Умань отримала від нього 291 000 грн, тоді як цьогоріч, за оцінкою Ганіча, — близько 25 млн грн.

У середньому це близько 500 грн на одного паломника за весь приїзд. Водночас у 2026 році ставка туристичного збору становить 432,35 грн за добу для приватного житла та 216,18 грн для готелів. За даними Al Jazeera, паломники залишаються в Умані від двох днів до тижня. За максимальною ставкою тижневе проживання відповідало б приблизно 3000 грн збору з одного гостя.

Є й інша цифра. За даними ізраїльського ynet, Союз Бреслов домовився з міськрадою про фіксований платіж у $27 у разі передоплати або $45 під час в'їзду — незалежно від тривалості перебування. Якщо припустити, що мінімальні $27 сплатили всі 50 000 гостей, це відповідало б приблизно 60 млн грн.

Міськрада називає суму у 25 млн грн. На різницю можуть впливати пільги та склад потоку гостей, однак публічної деталізації щодо кількості платників, ставок і тривалості перебування немає.

Із 2025 року туристичний збір можна сплатити онлайн до приїзду. Кошти надходять на рахунок КП «Комунальник», а після оплати людина отримує квитанцію з QR-кодом.

Мільйони доларів на оренді

Значно складніше оцінити гроші, які паломники витрачають безпосередньо в Умані. Один із найбільших сегментів — житло: на період паломництва ліжко-місце на тиждень коштує близько $2000, кімната на кількох людей — до $6000, а номер, який у звичайний час здають за $60−100, може коштувати від $1500 до $8000.

Значна частина паломників живе у приватному секторі. CEO БФ «Історико-культурний центр міста Умані» Ірина Рибницька повідомила «Радіо Свобода», що статус, за яким застосовується готельна ставка туристичного збору, має лише один готель.

Точно порахувати обсяг орендного ринку неможливо. Водночас якщо припустити, що кожен із 50 000 гостей витратив на житло лише $300 за тиждень, загальний обсяг орендних доходів становив би близько $15 млн. Скільки з цих коштів власники житла задекларували, публічної статистики немає.

Так само немає офіційної цифри середніх витрат одного паломника за всю поїздку. Оцінки різних років суттєво відрізняються: у 2013 році «Урядовий кур'єр» писав про $1000 витрат на одну поїздку та не більше $3 млн, які залишалися безпосередньо в Умані. У 2020 році хасидська громада оцінювала загальні витрати паломників у найкращі роки приблизно у $60 млн.

Скільки витрачає місто

Паломництво створює для Умані не лише доходи. Вартість санітарної охорони зросла з 680 000 грн у 2023 році до 1,05 млн грн у 2024-му та 1,8 млн грн торік.

Цього року після завершення свят із паломницького кварталу вивезли понад 200 тонн сміття, а остаточне прибирання тривало близько двох тижнів. На покриття комунальних витрат місто спрямує 15% зібраного туристичного збору.

Повної цифри витрат на поліцію, ДСНС, медичне забезпечення, воду та іншу інфраструктуру для 50 000 гостей у відкритих даних немає.

У результаті місто має оцінку надходжень від туристичного збору у 25 млн грн, але загальний обсяг грошей, які паломники залишають в економіці Умані, невідомий. Лише орендний ринок за консервативною оцінкою міг принести до $15 млн.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
30 вересня 2026, 18:37
#
Какая важная информация 😂
+
0
lider2000
lider2000
30 вересня 2026, 20:16
#
Да, это чтобы понимать цыфры. Например, один миндич поимел 100 лямов баксов (то что известно), а 50 тысяч других миндичей всего лишь навсего принесли 25млн и то гривен. Как говорится, думайТЕ.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами