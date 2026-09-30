Рош га-Шана в Умані: 50 000 паломників принесли місту 25 млн грн туристичного збору

Рош га-Шана у 2026 році зібрала в Умані рекордні за 16 років близько 50 000 паломників. За попередньою оцінкою міста, туристичний збір становив 25 млн грн. Водночас повний масштаб доходів від паломництва невідомий: лише оренда житла могла принести до $15 млн. Про це йдеться у матеріалі Vector.

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Рош га-Шана у вересні 2026 року принесла до Умані рекордний за 16 років потік паломників — близько 50 000 людей. За попередньою оцінкою першого заступника мера Олега Ганіча, місто отримало близько 25 млн грн туристичного збору. Водночас повного обліку грошей, які гості залишають в Умані, немає — значна частина доходів припадає на приватний сектор, зокрема оренду житла.

25 млн грн туристичного збору

Святкування Рош га-Шана в Умані тривало з вечора 11 вересня до вечора 13 вересня. Цього року місто прийняло близько 50 000 паломників — майже на 10 000 більше, ніж у 2025-му, і на 10 000 більше за попередній рекорд 2017 року.

Разом із потоком гостей зростав і туристичний збір. У 2018 році Умань отримала від нього 291 000 грн, тоді як цьогоріч, за оцінкою Ганіча, — близько 25 млн грн.

У середньому це близько 500 грн на одного паломника за весь приїзд. Водночас у 2026 році ставка туристичного збору становить 432,35 грн за добу для приватного житла та 216,18 грн для готелів. За даними Al Jazeera, паломники залишаються в Умані від двох днів до тижня. За максимальною ставкою тижневе проживання відповідало б приблизно 3000 грн збору з одного гостя.

Є й інша цифра. За даними ізраїльського ynet, Союз Бреслов домовився з міськрадою про фіксований платіж у $27 у разі передоплати або $45 під час в'їзду — незалежно від тривалості перебування. Якщо припустити, що мінімальні $27 сплатили всі 50 000 гостей, це відповідало б приблизно 60 млн грн.

Міськрада називає суму у 25 млн грн. На різницю можуть впливати пільги та склад потоку гостей, однак публічної деталізації щодо кількості платників, ставок і тривалості перебування немає.

Із 2025 року туристичний збір можна сплатити онлайн до приїзду. Кошти надходять на рахунок КП «Комунальник», а після оплати людина отримує квитанцію з QR-кодом.

Мільйони доларів на оренді

Значно складніше оцінити гроші, які паломники витрачають безпосередньо в Умані. Один із найбільших сегментів — житло: на період паломництва ліжко-місце на тиждень коштує близько $2000, кімната на кількох людей — до $6000, а номер, який у звичайний час здають за $60−100, може коштувати від $1500 до $8000.

Значна частина паломників живе у приватному секторі. CEO БФ «Історико-культурний центр міста Умані» Ірина Рибницька повідомила «Радіо Свобода», що статус, за яким застосовується готельна ставка туристичного збору, має лише один готель.

Точно порахувати обсяг орендного ринку неможливо. Водночас якщо припустити, що кожен із 50 000 гостей витратив на житло лише $300 за тиждень, загальний обсяг орендних доходів становив би близько $15 млн. Скільки з цих коштів власники житла задекларували, публічної статистики немає.

Так само немає офіційної цифри середніх витрат одного паломника за всю поїздку. Оцінки різних років суттєво відрізняються: у 2013 році «Урядовий кур'єр» писав про $1000 витрат на одну поїздку та не більше $3 млн, які залишалися безпосередньо в Умані. У 2020 році хасидська громада оцінювала загальні витрати паломників у найкращі роки приблизно у $60 млн.

Скільки витрачає місто

Паломництво створює для Умані не лише доходи. Вартість санітарної охорони зросла з 680 000 грн у 2023 році до 1,05 млн грн у 2024-му та 1,8 млн грн торік.

Цього року після завершення свят із паломницького кварталу вивезли понад 200 тонн сміття, а остаточне прибирання тривало близько двох тижнів. На покриття комунальних витрат місто спрямує 15% зібраного туристичного збору.

Повної цифри витрат на поліцію, ДСНС, медичне забезпечення, воду та іншу інфраструктуру для 50 000 гостей у відкритих даних немає.

У результаті місто має оцінку надходжень від туристичного збору у 25 млн грн, але загальний обсяг грошей, які паломники залишають в економіці Умані, невідомий. Лише орендний ринок за консервативною оцінкою міг принести до $15 млн.