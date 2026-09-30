НБУ підняв ставку, а Мінфін каже «ні»: експерти пояснили, що відбувається з дохідністю ОВДП

Облікова ставка НБУ зросла до 16%, але Мінфін не став слідом підвищувати дохідність ОВДП. В ICU пояснюють , що для довших держоблігацій важлива не лише поточна ставка, а й те, яким буде її рівень у наступні роки.

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Як ICU пояснює позицію Мінфіну

В ICU зазначають, що Мінфін «практично не підвищив дохідності за ОВДП на первинному ринку», попри те, що НБУ з липня сукупно підвищив облікову ставку на 100 б.п. — до 16%.

Аналітики пояснюють таку політику особливостями ціноутворення довших ОВДП. За їхньою оцінкою, для таких паперів має значення не лише поточний рівень облікової ставки, а й очікуваний рівень ставки в наступні роки.

За поточними прогнозами НБУ, облікова ставка залишатиметься на рівні 16% найближчі сім місяців.

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Що показав перший аукціон після підвищення ставки

Перший аукціон із розміщення ОВДП після підвищення облікової ставки показав, що Мінфін не став підвищувати ставки за своїми паперами.

Попит на річні облігації перевищив пропозицію у 2,5 раза, тому Мінфін зберіг дохідність на звичному рівні. За 2,5-річними паперами відомство також вирішило не підвищувати максимальну ставку вище 16,10%.

Щоб утримати цю дохідність, Мінфін відхилив дві найбільші заявки та розмістив лише 283 млн грн 2,5-річних ОВДП.

Водночас значний попит на резервні облігації дозволив знизити ставку відсікання за ними на 32 б.п. — до 12,18%.

Скільки Мінфіну залишилося залучити

З урахуванням аукціону з обміну резервних облігацій у середу Мінфін за тиждень залучив майже 19 млрд грн. Після цього план запозичень на IV квартал 2026 року скоротився до 59 млрд грн.

Із них 20 млрд грн припадатиме на резервні облігації, а через звичайні та військові ОВДП Мінфіну залишиться залучити трохи більше 39 млрд грн.

В ICU не очікують зміни політики Мінфіну найближчим часом, особливо якщо план внутрішніх запозичень на 2026 рік не переглядатиметься. Водночас у разі суттєвого підвищення плану внутрішніх запозичень у IV кварталі Мінфін, за оцінкою ICU, стане поступливішим щодо дохідності ближче до кінця року.