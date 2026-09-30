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30 вересня 2026, 19:35

Золото опустилося до $4200 за унцію: чому Morgan Stanley зберігає позитивний погляд

Золото подешевшало на 8% у поточному кварталі, опустившись приблизно до $4200 за унцію. Попри це, Morgan Stanley зберігає позитивний погляд на метал і називає три фактори, які можуть підтримати його ціну найближчими місяцями. Про це пише Oninvest.

Золото подешевшало на 8% у поточному кварталі, опустившись приблизно до $4200 за унцію.
Золото
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У вересні золото подешевшало майже на 6%. Водночас стратег Morgan Stanley Емі Гауер позитивно оцінює перспективи металу на найближчі 12 місяців і називає три фактори, які можуть підтримати його ціну.

Три фактори для золота

Перший — стійкий попит, особливо з боку центральних банків. Гауер окремо відзначила Китай і Польщу. За її оцінкою, імпорт золота Китаєм загалом може стати найбільшим із 2017 року.

Другий — можливе зниження дохідності облігацій. Наразі її зростання тисне на золото, оскільки метал не приносить процентного доходу. Якщо дохідність довгострокових облігацій США знову піде вниз, золото може стати привабливішим для інвесторів, вважає Гауер.

Третій фактор — ціни на нафту. На думку стратегині Morgan Stanley, швидка деескалація конфлікту США та Ірану могла б знизити ціни на нафту та послабити інфляційні ризики. Це допомогло б стримати зростання процентних ставок і дохідності облігацій.

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Інші погляди

Головний стратег Saxo Bank із біржових товарів Оле Хансен зазначає, що висока дохідність облігацій може як тиснути на ціну золота, так і підтримувати попит на нього. За його словами, проблеми з фінансовою системою та державними бюджетами можуть посилити інтерес до металу як захисту від фінансових потрясінь.

Інвесторка та авторка книги «Сломанные деньги» (Broken Money) Лин Олден також зберігає золото у своєму портфелі, але не поспішає його докуповувати. Після зростання майже до $5000 за тройську унцію та відкату до $4000 вона хоче побачити більше підтверджень того, що золото вже пройшло дно, а також кілька місяців консолідації ціни.

Французький банк Natixis прогнозує зниження ціни золота приблизно до $4100 за унцію до кінця 2026 року, якщо ФРС США підвищить ставку в грудні. У базовому сценарії банк очікує зростання ціни до $4750 за унцію до кінця 2027 року.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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