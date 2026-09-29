Оборот через РРО зріс на 15,4%, а кількість чеків — лише на 4,6%: Южаніна пояснила нюанс

За вісім місяців 2026 року через РРО та ПРРО в Україні провели розрахункові операції на 4,32 трлн грн. Це на 15,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас кількість фіскальних чеків зросла лише на 4,6%. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, звернувши увагу на різницю між динамікою виручки та кількістю чеків.



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За її словами, сам приріст фіскалізованого обороту ще не означає пропорційного скорочення тіньового сектору, оскільки на суму продажів впливає, зокрема, зростання цін.

Помітне збільшення зафіксовано і в торгівлі підакцизними товарами. Вартість реалізованого через РРО алкоголю зросла на 14,7%, тютюнових виробів — на 25,2%. Обсяг продажів пального збільшився на 8,8% у літрах.



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Частка тіні залишається невідомою



Южаніна вважає, що для оцінки ефективності фіскалізації необхідно порівнювати не лише оборот і кількість чеків, а й частку продажів, яка залишається поза фіскальним обліком.

За її словами, наразі немає відповіді на ключове питання: якою була частка тіньових операцій у 2025 році та наскільки вона змінилася у 2026-му.



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