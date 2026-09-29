Запаси нафти у стратегічному резерві США впали до найнижчого рівня з 1982 року

У стратегічному нафтовому резерві США залишилося 283,8 млн барелів — це найнижчий рівень за понад чотири десятиліття. Востаннє запаси були такими низькими у жовтні 1982 року.

Про це пишуть Reuters та Oilprice.

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Нинішнє скорочення запасів є частиною операції з вивільнення 172 млн барелів нафти в межах міжнародної домовленості. Загалом 32 країни — члени Міжнародного енергетичного агентства — погодилися випустити на ринок 400 млн барелів.

Резерв опустився до операційного діапазону

За даними Управління енергетичної інформації США, на тиждень, що завершився 18 вересня, у резерві залишалося 284,6 млн барелів. Тижнем раніше було 285 млн, а роком раніше — 406 млн. Наступного тижня запаси скоротилися до 283,8 млн барелів.

Цього року резерв уже двічі оновлював багаторічний мінімум: спочатку його обсяг упав нижче 300 млн барелів, а на початку серпня — нижче рівня 1983 року.

Федеральне законодавство визначає операційний мінімум резерву на рівні 252,4 млн барелів. Водночас загальноприйнятою операційною межею вважається діапазон від 250 до 300 млн барелів — обсяг, за якого нафту можна ефективно відкачувати та переробляти. Нинішній рівень резерву вже перебуває в цьому діапазоні.

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Частину нафти мають повернути

Нинішнє скорочення запасів пов'язане з вивільненням 172 млн барелів, яке президент США Дональд Трамп санкціонував у березні. Вивільнення нафти почалося приблизно через тиждень після рішення, а всю операцію планували завершити за 120 днів.

Адміністрація США заявляла про намір повернути близько 200 млн барелів до резерву протягом року без витрат для платників податків.

Близько 133 млн барелів із нинішнього скорочення оформлено як свопи з компаніями Shell, Vitol і Trafigura. За умовами угод, вони мають повернути по 1,25 бареля за кожен отриманий барель. Початок поставок запланований на початок наступного року.

Ефект від вивільнення може слабшати

Енергетичний аналітик Atlantic Council Бен Кахілл попередив, що подальше вивільнення нафти може мати дедалі менший ефект. За його словами, у певний момент це може стати контрпродуктивним: ринок може сприйняти скорочення резерву як ознаку того, що можливості для подальших дій обмежені.

Тим часом обсяги постачання через Ормузьку протоку залишаються приблизно на рівні третини від довоєнних. Кавонік зазначав, що протягом більшої частини кризи ціни на нафту марки Brent залишалися нижчими за $110 за барель завдяки скороченню запасів, а не новим обсягам постачання.