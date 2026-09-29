У жовтні пенсійні виплати зростуть не для всіх українців — Пенсійний фонд підтвердив, що підвищення стосуватиметься лише окремих категорій, для яких законом передбачені щомісячні надбавки. Йдеться про планове коригування доплат, а не про загальну індексацію, тому більшість пенсіонерів отримають виплати у звичному розмірі.
Пенсії у жовтні підвищать не всім: хто отримає більші виплати
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Кому підвищать пенсії
Найбільше зростання торкнеться громадян віком 75+, які мають право на щомісячну доплату та достатній страховий стаж. Для людей віком 70−75 років також передбачене збільшення — їм автоматично нарахують фіксовану надбавку.
Окремі категорії отримають більше завдяки сумуванню різних видів соціальних доплат: це особи з інвалідністю, учасники бойових дій, ліквідатори аварії на ЧАЕС та громадяни з особливими заслугами перед державою.
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Водночас для решти пенсіонерів жовтень не принесе жодних змін. Індексація цього місяця не проводиться, а всі надбавки нараховуються лише тим, хто має відповідний статус або вікову категорію.
У ПФУ наголошують, що виплати призначаються автоматично, але якщо дані про людину не оновлені в реєстрах, необхідно звернутися до сервісного центру та надати підтвердні документи.
Нагадаємо
У 2026 році гарантована мінімальна виплата становить:
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4 213 грн — для пенсіонерів віком від 80 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу у жінок або 25 років у чоловіків;
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4 050 грн — для людей віком від 70 до 79 років зі стажем не менш як 30 років у жінок або 35 років у чоловіків;
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3 725 грн — для пенсіонерів молодших за 70 років за наявності такого самого необхідного страхового стажу.
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