Долар тримається біля двомісячного максимуму: що штовхає валюту США вгору

У понеділок долар утримав стабільність поблизу двомісячного піку, незважаючи на загострення напруженості між США та Іраном, що призвело до збільшення вартості нафти та прибутковості державних облігацій. Інвестори чекали насиченого даними тижня, який міг би підказати про майбутній курс політики центральних банків, пише Reuters.

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Що відбувається з індексом долара

Індекс долара, що відображає вартість американської валюти по відношенню до кошика інших світових валют, залишився практично незмінним на рівні 101,16. Однак, за місяць він виріс на 1,7%, що стало максимальним показником з червня.

Євро продовжував коливатися поблизу двомісячного мінімуму щодо долара, склавши 1,1370. За вересень може втратити близько 2%. Фунт стерлінгів майже не змінився і залишався на рівні 1,3249, але знаходився близько до тримісячного мінімуму 1,3204, якого було досягнуто минулого тижня.

Конфлікти на Близькому Сході впливають на світові ринки

Вартість нафти збільшилася більш як на 3%. Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися понад 108 доларів за барель після того, як президент США Дональд Трамп відхилив запропоновану мирну угоду з Іраном.

Ризики, пов'язані з постачанням енергоресурсів, і сильні економічні показники США посилили побоювання щодо зростання цін і спонукали трейдерів враховувати жорсткішу політику Федеральної резервної системи. Стійке зростання прибутковості довгострокових державних облігацій також підтримувало долар.

Роберто Кобо, голова відділу валютної стратегії країн G10 у банку BBVA, зазначив: «Зростання цін на нафту позитивно впливає на долар, головним чином через інфляцію та дії ФРС».

Увага ринку буде зосереджена на даних із США, включаючи індекс PCE, який буде опублікований у середу, та дані щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі, які вийдуть у п'ятницю. Очікується, що обидві сторони продовжуватимуть політику посилення умов.

За даними LSEG, зараз ринки оцінюють можливість підвищення процентної ставки ФРС на чверть процентного пункту на жовтневому засіданні в 70%. Після вересневого підвищення ставки трейдери практично повністю заклали у ціни чотири підвищення на чверть процентного пункту протягом наступних 12 місяців.

Кобо із BBVA заявив: «Ринки вже значно зрушили у бік сценарію жорсткої політики ФРС. Це створює асиметрію для долара: ще один сильний набір даних посилить аргументи на користь подальшого посилення грошово-кредитної політики, що вже враховано у ціні. Однак, навіть невелике розчарування може спровокувати фіксацію прибутку після нещодавнього зростання долара».

Також цього тижня будуть опубліковані індекси PMI Китаю в середу, напередодні національних свят, та дані щодо інфляції в єврозоні у п'ятницю.

Єна зміцнилася після заяви влади

Йена зросла на 0,4%, досягнувши 156,51 за долар, після заяви головного валютного дипломата Японії Ацуші Мімури про те, що ринки повинні сприймати «дуже чіткий» сигнал, переданий Токіо та Вашингтоном минулого тижня щодо ієни.

Міністри фінансів Японії Сацукі Катаяма та США Скотт Бессент минулого тижня підтвердили намір зміцнити співпрацю для вирішення проблеми послаблення єни.

Опубліковані дані показали, що в серпні інфляція в секторі послуг Японії зросла найшвидшими темпами за більш ніж два роки, підкресливши зростання цінового тиску і посиливши аргументи на користь швидшого підвищення процентних ставок Банком Японії.

Японська єна зміцнилася на 0,2%, досягнувши 157,02 за долар. Австралійський долар коштував 0,7011, а новозеландський — 0,5658 за долар.

Очікується, що у вівторок Резервний банк Австралії підвищить відсоткову ставку на 25 базисних пунктів до рівня, близького до 15-річного максимуму, на 4,6%.

Китайський офшорний юань трохи зміцнився до 6,7159 за долар після триденного саміту Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, який не приніс значних проривів із низки спірних питань.