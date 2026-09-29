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29 вересня 2026, 9:05

ЄБРР погіршив прогноз для України: ВВП у 2026 році зросте лише на 1,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку переглянув у бік зниження свої оцінки економічного зростання України — причиною стало посилення російських атак, які негативно позначаються на експорті та економічній активності країни. Про це йдеться в регіональному економічному прогнозі ЄБРР, оприлюдненому в четвер,24 вересня.

Європейський банк реконструкції та розвитку переглянув у бік зниження свої оцінки економічного зростання України — причиною стало посилення російських атак, які негативно позначаються на експорті та економічній активності країни.
ЄБРР

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Що буде з економікою України

Згідно з оновленим прогнозом, ВВП України у 2026 році зросте на 1,5%, а у 2027-му — на 2,5%. Порівняно з червневими оцінками банку показники знижено на 0,7 та 1,5 відсоткового пункта відповідно.

Головні чинники погіршення

Головним чинником погіршення стали атаки росії на інфраструктуру та судна в Чорному морі, які спричинили серйозні перебої в перевезенні зерна та ще більше ускладнили український експорт.

Додатково ситуацію загострило обміління Дунаю, яке знизило пропускну здатність основного альтернативного маршруту постачання. За оцінкою банку, блокада Чорного моря також посилила негативний вплив високих цін на добрива.

Читайте також: ЄБРР погіршив прогноз для України: економіка зросте лише на 2,2%

Наслідки цих перебоїв ЄБРР фіксує і на цінах — через проблеми з постачанням пшениці її вартість зросла більш ніж на третину, а високі ціни, за прогнозами банку, зберігатимуться до 2028 року. Водночас самі обсяги врожаю залишилися стабільними: за межами Центральної Європи наслідки посухи виявилися нижчими за середній рівень, зафіксований із 2010 року.

Атаки росії в Чорному морі також скоротили український експорт до найнижчого рівня з квітня 2022 року.

За оцінками ЄБРР, цього року Україна може недоотримати $5,5 млрд від експорту пшениці, олійних культур і металів, що еквівалентно 2,5% ВВП.

Загалом у першій половині 2026 року економіка країн регіону ЄБРР зросла на 3,1% проти 3,6% за підсумками 2025 року. У банку пов'язують уповільнення з подорожчанням енергоносіїв, перебоями в постачанні та майже стагнацією української економіки на тлі посилення ворожих атак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+28
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
29 вересня 2026, 10:52
#
Такого стрибка Україна не робила з часів Ярослава Мудрого!
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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
29 вересня 2026, 11:32
#
Що, знову шалений ріст? Що вживають те хто пише про ріст ВВП, як вони можуть ріст кожного місяця малювати?
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