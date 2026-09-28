В 2027 году на «єОселю» дадут еще 27,9 млрд грн: Южанина задала вопрос об эффективности расходования средств

Почти 73% прироста финансирования жилищной политики в 2027 году придется на государственную программу льготной ипотеки «єОселя». В проекте госбюджета на нее предусмотрено 45 млрд грн, что на 27,9 млрд грн больше, чем в 2026 году. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина.



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По данным Министерства финансов, общие расходы на жилищную политику в 2027 году должны составить 84,9 млрд грн, или на 38,3 млрд грн больше плана на 2026 год. Таким образом, увеличение финансирования «єОсели» составляет около 73% всего прироста расходов по этому направлению.



Депутаты не получили объяснений



Южанина отмечает, что льготная ипотека может являться эффективным инструментом для людей, имеющих стабильный доход и способных обслуживать кредит. В то же время, по ее мнению, потребность в жилье не всегда означает возможность получить даже льготную ипотеку.

Депутат обращает внимание на то, что значительное увеличение расходов требует объяснения механизма финансирования. В частности, должно быть понятно, идет ли речь о финансировании новых кредитов, капитализации «Укрфинжитла», передаче государственных облигаций или обеспечении уже выданных кредитов.

Отдельно она предлагает определить, сколько новых семей смогут получить жилье в 2027 году именно благодаря дополнительным 27,9 млрд. грн.

По информации «Укрфинжитла», с начала работы «Еселей» воспользовались более 25,8 тыс. семей, а объем выданных кредитов превысил 45 млрд грн.



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В проекте бюджета параллельно предусмотрены и другие жилищные программы: 24,4 млрд грн на «Восстановление», компенсации, ваучеры и субвенции, 6,9 млрд грн на жилищные компенсации ветеранам с инвалидностью I и II групп, 5,5 млрд грн на программу HOME и 2,4 млрд грн на обеспечение жильем военнослужащих.

Южанина отмечает, что для оценки такого бюджетного решения нужны финансовый план «Укрфинжитла», структура источников финансирования, прогноз объемов новых кредитов и оценка будущих обязательств государства.



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