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29 вересня 2026, 14:05

АРМА продає арештований флот: стартова ціна дев’яти суден — 151,6 млн грн

АРМА виставило на електронні торги дев’ять арештованих суден, які перебувають у порту Ізмаїл. Їхня сукупна стартова вартість становить 151,66 млн грн. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на дані АРМА.

АРМА виставило на електронні торги дев’ять арештованих суден, які перебувають у порту Ізмаїл.

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Аукціон у системі Prozorro.Продажі запланований на 8 жовтня і проходитиме за правилами трираундового англійського аукціону — на підвищення ціни.

До лота увійшли Rondo, Svir, Avangard, VolgoBalt 225, VolgoBalt 193, VolgoBalt 244, Omskiy 6, Naviger 2 та Omskiy 132. Судна були арештовані у квітні 2022 року за ухвалою Личаківського районного суду Львова та передані в управління АРМА.

Частина суден пошкоджена внаслідок російських атак. Зокрема, на деяких є пробоїни в корпусах і трюмах, а Omskiy 132 має частково затоплене машинне відділення. Інші судна через тривалий простій потребують ремонту корпусів і механізмів та перевірки систем.

Ці активи раніше не продавалися: у 2025 році їх передали в управління ПП «МАРІНЕКС», яке було обране за результатами відкритих торгів.


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АРМА вже продавало арештовані судна

Найбільш показовий попередній приклад — судно Nika Spirit. У липні 2025 року АРМА повідомило, що його реалізували через Prozorro.Продажі за 6,4 млн грн при стартовій оцінці 2,4 млн грн. Покупцем стала українська компанія. Після завершення продажу судно з арешту зняли.

За підсумками перших двох років роботи АРМА в системі Prozorro.Продажі агентство повідомляло про 208 завершених онлайн-аукціонів і 509 млн грн, що надійшли до держбюджету від реалізації арештованих активів. Серед проданого майна були й судна. Разом із митними платежами бюджет отримав 770 млн грн.

Тепер АРМА вперше виставляє на продаж одразу пакет із дев’яти суден, причому їхня стартова вартість більш ніж у 20 разів перевищує суму, за яку раніше продали Nika Spirit.


Як ми писали, АРМА готує понад 250 тис. кв. м арештованих складів для постраждалого бізнесу

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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