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28 серпня 2026, 12:36

Верховний Суд пояснив, коли бізнес може працювати без касового апарата

Верховний Суд розглянув кілька справ і сформував чіткі правила: в окремих ситуаціях бізнес не зобов'язаний застосовувати касовий апарат (реєстратор розрахункових операцій, РРО) і це не вважається порушенням. Йдеться про розрахунки в онлайн-гемблінгу, інтернет-торгівлю з повною оплатою після доставки товару та акційні знижки. Про це повідомляє LIGA ZAKON

Верховний Суд розглянув кілька справ і сформував чіткі правила: в окремих ситуаціях бізнес не зобов'язаний застосовувати касовий апарат (реєстратор розрахункових операцій, РРО) і це не вважається порушенням.

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Три ситуації, коли РРО не потрібен

Перша стосується онлайн-казино. Податкова намагалася довести, що продаж гравцям ігрових фішок і виплата виграшів — це розрахункові операції, за які треба пробивати чек. Верховний Суд не погодився одразу з трьох причин: ігрова фішка не є товаром у розумінні податкового законодавства, гроші просто переходять на рахунок клієнта (це не продаж і не послуга), а сама діяльність без фізичної точки продажу не прирівнюється до каси, якщо всі розрахунки проходять безготівково через ліцензовані сервіси переказів.

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Друга ситуація стосується інтернет-магазинів, які продають товар з повною післяплатою. Тобто покупець спочатку вносить гроші небанківській фінансовій компанії, а та вже переказує їх продавцю. Суд визнав: для продавця такі кошти залишаються безготівковими, а сам факт, що гроші прийшли від фінустанови, ще не доводить порушення — довести це має саме податкова, а не бізнес.

Третя ситуація — акційні знижки, коли ціну основного товару зменшують на вартість подарунка чи супутнього продукту. Якщо немає доказів, що покупець насправді заплатив більше, ніж вказано в чеку, порушення немає.

Крім цього, суд обмежив і саму можливість перевіряти бізнес «про всяк випадок». Дані касового апарата самі по собі — це лише податкова інформація, а не готовий доказ порушення. А публікація в ЗМІ чи в інтернеті не дає податковій права одразу прийти з перевіркою: підставою вона стає лише тоді, коли цю інформацію офіційно розглянув і передав державний орган або орган місцевого самоврядування.

Таким чином, суд послідовно перекладає обов'язок доводити порушення на податкову і відмовляється тлумачити прогалини в законодавстві на шкоду бізнесу.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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