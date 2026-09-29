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29 вересня 2026, 11:15

Допомога на жорстке паливо: дохід сім'ї враховують не всім. Хто у винятках?

Субсидію чи пільгу на тверде паливо на сезон 2026−2027 можуть призначити людям без централізованого опалення, які не гріють будинок газом чи електрикою. Рішення приймаються з урахуванням сукупного доходу сім'ї. Але для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та ще двох категорій дохід не враховується.

Субсидію або пільгу на тверде паливо на сезон 2026–2027 можуть призначити особам, які не мають централізованого опалення
Тверде паливо

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Дохід сім'ї не враховується для чотирьох категорій заявників. Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Для решти сукупний дохід сім'ї впливає на рішення. Допомога призначена на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо. Її оформляють один раз на рік, на один опалювальний сезон, за особистим зверненням.

Одночасно субсидію чи пільгу можуть призначити і на комунальні послуги: електроенергію, газ для приготування їжі, водопостачання, вивезення сміття тощо.

Читайте також: Чи призначать субсидію, якщо пенсіонер переїхав до дітей: пояснення ПФУ

Які документи подати

Для субсидії потрібна заява та декларація про доходи та витрати за встановленим зразком. Пільгу надають пільговикам, дані про яких внесено до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Вони подають заяву встановленого зразка та довідку про наявність у житлі пічного опалення.

Додаткова підтримка

Цього року мешканці певних територіальних громад можуть також розраховувати на додаткову підтримку на опалювальний сезон від міжнародних партнерів. Вона є частиною державної програми зимової підтримки. Як і в попередні роки, кошти можна використовувати, зокрема, для придбання твердого палива.

Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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