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29 вересня 2026, 13:20

Нафта дорожчає попри рекордний експорт Близького Сходу: ринок боїться нового дефіциту

Ціни на нафту у вівторок продовжили зростання на тлі відсутності помітного прогресу в переговорах між США та Іраном, — повідомляє Investing.com. Ринок побоюється нових перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу, попри відновлення експорту в регіоні. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту у вівторок продовжили зростання на тлі відсутності помітного прогресу в переговорах між США та Іраном, — повідомляє Investing.com.


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Ф'ючерси на Brent уранці 29 вересня зросли приблизно на 1,5% — до $106,90 за барель, а WTI — на 1,3%, до $93,80. Напередодні Brent піднімався майже до $109, але завершив сесію біля $105.

Основним фактором залишається геополітична невизначеність. Катарські посередники мають провести окремі переговори з іранськими та американськими представниками щодо оновленої семиденної пропозиції Тегерана. Водночас сторони скептично оцінюють перспективи домовленості найближчим часом.

Експорт Близького Сходу відновлюється

Паралельно фізичні поставки нафти з регіону зростають. За попередніми даними Kpler, експорт ключових виробників Близького Сходу у вересні збільшився до 12,8 млн барелів на добу — максимуму з початку війни у лютому.

Основний внесок зробили Саудівська Аравія та ОАЕ. Саудівський експорт, за оцінкою Kpler, у вересні може становити близько 5,4 млн барелів на добу проти 2,446 млн у серпні.

Однак ринок не вважає відновлення експорту достатньою гарантією стабільних поставок. Частина нафти транспортується альтернативними маршрутами та через перевантаження між танкерами, що є дорожчим і менш ефективним способом доставки. Крім того, потоки через Ормузьку протоку все ще залишаються нижчими за довоєнний рівень.


Читайте також: Нафта дорожчає через невизначеність навколо переговорів Ірану та Оману


Ринок також чекає на дефіцит дизеля

Проблеми з логістикою та постачаннями посилили ситуацію на ринку нафтопродуктів. Ціни на дизель у США досягли рекордних рівнів, що вже змушує Вашингтон розглядати регуляторні зміни для збільшення пропозиції пального.

Одночасно обговорення можливих обмежень експорту американського дизеля збільшує різницю між цінами Brent і WTI, оскільки трейдери враховують потенційне скорочення завантаження американських НПЗ.

Таким чином, нафтовий ринок зараз одночасно отримує сигнали про відновлення фізичних поставок і про високий ризик нових перебоїв. Саме тому будь-які новини про переговори США та Ірану можуть швидко впливати на котирування.


Як ми повідомляли, нафта дорожчає: Brent перевищив $107, акції США падають

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
neverice
neverice
29 вересня 2026, 15:32
#
Всі додаткові обʼєми підуть в запаси. А враховуючи, що поставки можуть перерватись в будь-який випадковий момент, як було вже декілька разів, то сховища будуть заповнювати під верх.
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