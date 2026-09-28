П’ятий рік без підвищення: у бюджеті-2027 не передбачили зростання виплат військовим

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 вересня 2026, 10:44

П’ятий рік без підвищення: у бюджеті-2027 не передбачили зростання виплат військовим

У проєкті державного бюджету на 2027 рік, зареєстрованому урядом у Верховній Раді 15 вересня, окремого загального підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 20% наразі не передбачено. Проєкт бюджету ще перебуває на стадії розгляду парламентом і може змінюватися. Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік, зареєстрованому урядом у Верховній Раді 15 вересня, окремого загального підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 20% наразі не передбачено.
ЗСУ

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, на цьому тлі група депутатів заявила про підготовку альтернативного пакета бюджетних пропозицій, який передбачає перерозподіл понад 250 млрд грн без запровадження нових податків.

200 млрд грн — на виплати військовим

За задумом авторів ініціативи, близько 200 млрд грн пропонується спрямувати на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців приблизно на 20%.

Ще 48,2 млрд грн пропонується направити на підтримку бізнесу, який постраждав від російських атак, зокрема через програму кредитування «5−7−9%» та механізми компенсації збитків.

Ініціативу автори назвали «Пакет +20% для армії» та планують відкрити її для підписання депутатами різних фракцій.

Читайте також: У 2027 році дефіцит бюджету становитиме 2,7 трлн грн: уряд назвав джерела фінансування

За рахунок чого хочуть знайти гроші

Автори пропозиції стверджують, що необхідний ресурс можна отримати через перегляд і скорочення частини інших державних видатків, без підвищення податків.

Водночас це поки саме депутатська пропозиція, а не затверджене рішення щодо бюджету. Остаточні обсяги видатків, у тому числі на грошове забезпечення військових, визначатимуться під час парламентського розгляду проєкту бюджету-2027. Законопроєкт № 16000 офіційно поданий Кабміном і перебуває у Верховній Раді.

Що ще критикують автори ініціативи

У дописі автори «Пакета +20%» також критикують передбачене проєктом бюджету збільшення окремих видатків на судову систему, правоохоронні органи та низку державних програм.

Читайте також: 7,2 трильйони гривень: 5 головних цифр із проєкту Бюджету-2027

Ці оцінки є позицією авторів ініціативи. Конкретні зміни до державного бюджету можуть бути внесені лише в межах бюджетної процедури та підтримані Верховною Радою.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік» (реєстр. № 16000).

Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

У 2027 році загальний обсяг видатків проєкту державного бюджету становитиме 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Lesya31
Lesya31
28 вересня 2026, 10:50
#
Може ці депутати самі підуть подохнуть за 100 тисяч? податки піднімати вміють, горланити з трибуни.
+
+37
IrishRepublican
IrishRepublican
28 вересня 2026, 10:56
#
Ну правильно, це ж не мусорва з прокурорами, це якісь військові. ілотам у рабстві не потрібно доплачувати.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає artem890047 и 34 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами