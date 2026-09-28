П’ятий рік без підвищення: у бюджеті-2027 не передбачили зростання виплат військовим

У проєкті державного бюджету на 2027 рік, зареєстрованому урядом у Верховній Раді 15 вересня, окремого загального підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 20% наразі не передбачено. Проєкт бюджету ще перебуває на стадії розгляду парламентом і може змінюватися. Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, на цьому тлі група депутатів заявила про підготовку альтернативного пакета бюджетних пропозицій, який передбачає перерозподіл понад 250 млрд грн без запровадження нових податків.

200 млрд грн — на виплати військовим

За задумом авторів ініціативи, близько 200 млрд грн пропонується спрямувати на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців приблизно на 20%.

Ще 48,2 млрд грн пропонується направити на підтримку бізнесу, який постраждав від російських атак, зокрема через програму кредитування «5−7−9%» та механізми компенсації збитків.

Ініціативу автори назвали «Пакет +20% для армії» та планують відкрити її для підписання депутатами різних фракцій.

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За рахунок чого хочуть знайти гроші

Автори пропозиції стверджують, що необхідний ресурс можна отримати через перегляд і скорочення частини інших державних видатків, без підвищення податків.

Водночас це поки саме депутатська пропозиція, а не затверджене рішення щодо бюджету. Остаточні обсяги видатків, у тому числі на грошове забезпечення військових, визначатимуться під час парламентського розгляду проєкту бюджету-2027. Законопроєкт № 16000 офіційно поданий Кабміном і перебуває у Верховній Раді.

Що ще критикують автори ініціативи

У дописі автори «Пакета +20%» також критикують передбачене проєктом бюджету збільшення окремих видатків на судову систему, правоохоронні органи та низку державних програм.

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Ці оцінки є позицією авторів ініціативи. Конкретні зміни до державного бюджету можуть бути внесені лише в межах бюджетної процедури та підтримані Верховною Радою.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік» (реєстр. № 16000).

Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

У 2027 році загальний обсяг видатків проєкту державного бюджету становитиме 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.