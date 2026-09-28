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28 вересня 2026, 9:59

Uber Safari викликав спротив у Кенії: гіди побоюються втрати доходів і сперечаються щодо дозволів

Конфлікт між Uber та традиційними сафарі-гідами в Кенії загострився після запуску Uber Safari. За даними The Wall Street Journal, місцеві гіди та оператори виступають проти моделі роботи платформи, заявляючи про загрозу їхнім доходам і можливі проблеми з дотриманням туристичних правил. Представники галузі вже проводять протести та подають скарги кенійським органам влади.

Конфлікт між Uber та традиційними сафарі-гідами в Кенії загострився після запуску Uber Safari.


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Uber Safari дає змогу забронювати через звичайний застосунок Uber поїздку до Національного парку Найробі. Сервіс працює через ліцензованих місцевих туроператорів із позашляховиками та професійними гідами. Пілотний тариф становив 25 тис. кенійських шилінгів за денне сафарі для групи до семи осіб і 40 тис. шилінгів за нічну поїздку для до п'яти пасажирів.

Саме формат із фіксованою ціною та бронюванням через глобальну платформу став однією з причин невдоволення традиційного туристичного бізнесу. Представники галузі побоюються цінового тиску та зниження доходів місцевих операторів, які роками працювали без посередництва таких платформ.


Чому місцеві виступають проти


Окреме питання — ліцензування та правила роботи в заповідній зоні. За даними WSJ, гіди стверджують, що Uber Safari обходить усталені вимоги, і вимагають припинити роботу сервісу до з'ясування цього питання. Uber, зі свого боку, наполягає, що його модель є законною та створює додаткові можливості для місцевих водіїв і туроператорів.


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При цьому частина місцевого туристичного бізнесу бачить у сервісі і можливість. Uber працює не із власними водіями, а з місцевими ліцензованими операторами, які отримують доступ до аудиторії платформи. Деякі представники галузі вважають, що це може дати невеликим компаніям додаткові замовлення.

Таким чином, Uber Safari перетворився з експерименту з цифровізації сафарі на предмет відкритого конфлікту між глобальною платформою та традиційним туристичним бізнесом Кенії. Головні суперечки стосуються ціни, ліцензування та того, яку роль глобальні технологічні компанії мають відігравати в місцевій індустрії сафарі.


Як ми повідомляли, Uber купує німецький сервіс доставки їжі Delivery Hero за 13 мільярдів євро

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Yaroslav 911
Yaroslav 911
28 вересня 2026, 11:32
#
Для обычного потребителя это только плюс, но вот потоки у традиционных гидов сократяться, это аналогия с таксистами, когда задирали цены на поездку.
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