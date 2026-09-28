Які авто найкраще продаються у світі: топ-10 моделей 2026 року

За підсумками січня-серпня 2026 року у світі продали 55,03 млн нових легкових автомобілів. Це на 3,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Focus2move.

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Попри загальне скорочення ринку, окремі моделі продовжили нарощувати продажі. Це свідчить про те, що попит дедалі більше залежить від позицій конкретних моделей, а не лише від загальної ситуації на авторинку.

Які моделі продаються найкраще

Перше місце у світовому рейтингу посіла Tesla Model Y, продажі якої за рік зросли на 9,6%.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

Tesla Model Y — +9,6%; Toyota Corolla — −3,0%; Ford F-Series — −7,6%; Toyota RAV4 — −25,2%; Honda CR-V — −1,3%; Chevrolet Silverado — −3,1%; Toyota Camry — +3,1%; Hyundai Tucson — +1,3%; Kia Sportage — +1,4%; Volkswagen Tiguan — +6,2%.

Хто нарощує продажі

Найбільше серед моделей із топ-10 додала Tesla Model Y — 9,6%.

Також позитивну динаміку показали Volkswagen Tiguan (+6,2%), Toyota Camry (+3,1%), Kia Sportage (+1,4%) та Hyundai Tucson (+1,3%).

Найбільше падіння серед лідерів зафіксовано у Toyota RAV4 — на 25,2%.

Загалом світовий авторинок у 2026 році скорочується, але найпопулярніші моделі демонструють різноспрямовану динаміку.