За підсумками січня-серпня 2026 року у світі продали 55,03 млн нових легкових автомобілів. Це на 3,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Focus2move.
Які авто найкраще продаються у світі: топ-10 моделей 2026 року
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Попри загальне скорочення ринку, окремі моделі продовжили нарощувати продажі. Це свідчить про те, що попит дедалі більше залежить від позицій конкретних моделей, а не лише від загальної ситуації на авторинку.
Які моделі продаються найкраще
Перше місце у світовому рейтингу посіла Tesla Model Y, продажі якої за рік зросли на 9,6%.
До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Tesla Model Y — +9,6%;
- Toyota Corolla — −3,0%;
- Ford F-Series — −7,6%;
- Toyota RAV4 — −25,2%;
- Honda CR-V — −1,3%;
- Chevrolet Silverado — −3,1%;
- Toyota Camry — +3,1%;
- Hyundai Tucson — +1,3%;
- Kia Sportage — +1,4%;
- Volkswagen Tiguan — +6,2%.
Хто нарощує продажі
Найбільше серед моделей із топ-10 додала Tesla Model Y — 9,6%.
Також позитивну динаміку показали Volkswagen Tiguan (+6,2%), Toyota Camry (+3,1%), Kia Sportage (+1,4%) та Hyundai Tucson (+1,3%).
Найбільше падіння серед лідерів зафіксовано у Toyota RAV4 — на 25,2%.
Загалом світовий авторинок у 2026 році скорочується, але найпопулярніші моделі демонструють різноспрямовану динаміку.
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