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28 вересня 2026, 8:00

Податки, регуляції та страх війни: чому німці переїжджають до Парагваю

Кількість громадян Німеччини, які переїжджають до Парагваю, помітно зростає. У 2025 році посвідку на проживання в цій країні отримали 1652 громадяни ФРН, а лише за перше півріччя 2026 року — ще 1132. Про це пише Der Spiegel.

Кількість громадян Німеччини, які переїжджають до Парагваю, помітно зростає.

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Серед нових мешканців Парагваю є фахівці цифрової економіки, інвестори у нерухомість і високотехнологічні галузі. Для переїзду потрібно підтвердити наявність достатніх фінансових ресурсів.

Чому німці їдуть до Парагваю

За даними видання, серед причин — розчарування економічною та політичною ситуацією в Німеччині.

Власники малого та середнього бізнесу називають серед мотивів високі податки та регуляторне навантаження ЄС. Частину людей також підштовхує до еміграції страх перед війною.

Читайте також: Еміграція з Німеччини зростає: найпопулярніші країни для переїзду

Der Spiegel звертає увагу і на недовіру частини німецьких емігрантів до традиційних медіа — деякі з них відмовлялися спілкуватися з журналістами.

Переїзд підходить не всім

Під час пандемії COVID-19 до Парагваю вже переїжджали сотні німців, але багато хто згодом повернувся додому.

«Більшість повернулися до Німеччини, тому що не змогли тут прижитися. Еміграція потребує планування», — розповіла Брігітте Фузелльє, уродженка Баварії, яка переїхала до Південної Америки 39 років тому.

Зараз вона допомагає новоприбулим німцям адаптуватися до життя в Парагваї та підготувала для них спеціальну брошуру з порадами.

Що приваблює у Парагваї

Одним із факторів є нижча, ніж у Європі, вартість життя, хоча ціни в країні також зростають.

Крім того, емігрантів приваблюють відносно м’які податкові умови.

Економіка Парагваю, за наведеними у матеріалі даними, у 2025 році зросла приблизно на 6%.

При цьому країна за площею трохи більша за Німеччину, але населення становить лише близько 7 млн осіб, що також формує зовсім іншу щільність населення та спосіб життя.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Швейцарія, як і раніше, є найпопулярнішим місцем проживання німців у Європі за межами Німеччини. За даними Федерального статистичного відомства, на початку 2025 року там проживало близько 329 900 громадян ФРН

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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