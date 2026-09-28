На оборону бракує $27 млрд: $7 млрд уряд планує знайти через жорстку економію

Додаткова потреба України у фінансуванні оборони становить $27 млрд. Із цієї суми близько $7 млрд уряд планує забезпечити за рахунок внутрішніх ресурсів, а решту $20 млрд — залучити разом із міжнародними партнерами. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Де планують знайти $7 млрд

За словами прем'єра, внутрішню частину потреби планують покривати через жорсткішу економію державних фінансів, оптимізацію витрат і перерозподіл коштів у межах чинних програм.

Уряд наголошує, що грошове забезпечення військовослужбовців і підтримка їхніх сімей мають фінансуватися в повному обсязі. Мінфін також підтверджував, що близько $7 млрд із додаткової потреби планують закрити внутрішніми джерелами.

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Ще $20 млрд шукають разом із партнерами

Решту — близько $20 млрд — Україна планує залучити через зовнішні механізми фінансування.

Ці кошти потрібні, зокрема, для забезпечення Сил оборони дронами, ракетами, технікою та іншими засобами. Частина ресурсу необхідна вже зараз для авансування поставок, які мають надійти у першому кварталі 2027 року.

Потрібно планувати вже й 2027 рік

Уряд доручив Міністерству оборони та Міністерству фінансів разом із партнерами опрацювати конкретні механізми покриття додаткової потреби.

Паралельно влада вже має планувати джерела фінансування оборонних видатків на 2027 рік, оскільки значна частина закупівель і контрактів потребує довгострокового фінансового планування.

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У держбюджеті на 2026 рік на сектор безпеки й оборони вже передбачено близько 2,8 трлн грн, однак протягом року виникла додаткова потреба у фінансуванні.