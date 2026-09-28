На оборону бракує $27 млрд: $7 млрд уряд планує знайти через жорстку економію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 вересня 2026, 9:12

На оборону бракує $27 млрд: $7 млрд уряд планує знайти через жорстку економію

Додаткова потреба України у фінансуванні оборони становить $27 млрд. Із цієї суми близько $7 млрд уряд планує забезпечити за рахунок внутрішніх ресурсів, а решту $20 млрд — залучити разом із міжнародними партнерами. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Додаткова потреба України у фінансуванні оборони становить $27 млрд.
Сергій Корецький

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Де планують знайти $7 млрд

За словами прем'єра, внутрішню частину потреби планують покривати через жорсткішу економію державних фінансів, оптимізацію витрат і перерозподіл коштів у межах чинних програм.

Уряд наголошує, що грошове забезпечення військовослужбовців і підтримка їхніх сімей мають фінансуватися в повному обсязі. Мінфін також підтверджував, що близько $7 млрд із додаткової потреби планують закрити внутрішніми джерелами.

Читайте такоє: Кабмін запроваджує жорсткий режим економії

Ще $20 млрд шукають разом із партнерами

Решту — близько $20 млрд — Україна планує залучити через зовнішні механізми фінансування.

Ці кошти потрібні, зокрема, для забезпечення Сил оборони дронами, ракетами, технікою та іншими засобами. Частина ресурсу необхідна вже зараз для авансування поставок, які мають надійти у першому кварталі 2027 року.

Потрібно планувати вже й 2027 рік

Уряд доручив Міністерству оборони та Міністерству фінансів разом із партнерами опрацювати конкретні механізми покриття додаткової потреби.

Паралельно влада вже має планувати джерела фінансування оборонних видатків на 2027 рік, оскільки значна частина закупівель і контрактів потребує довгострокового фінансового планування.

Читайте також: Україні бракує $27 млрд на оборону: Європа не впевнена, що зможе закрити всі потреби

У держбюджеті на 2026 рік на сектор безпеки й оборони вже передбачено близько 2,8 трлн грн, однак протягом року виникла додаткова потреба у фінансуванні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
28 вересня 2026, 10:35
#
Жорстко будуть економити, звичайно ж, не на сейфах з готівкою та не на паразитах в держструктурах
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами