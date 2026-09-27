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27 вересня 2026, 12:49

Долар може зрости до 46 грн: три сценарії для валютного ринку

У жовтні 2026 року на валютний ринок одночасно впливатимуть два протилежні чинники: з одного боку — високий попит на валюту через поглиблення торговельного дефіциту та імпорт, з іншого — поступове охолодження попиту з боку бізнесу й населення. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У жовтні 2026 року на валютний ринок одночасно впливатимуть два протилежні чинники: з одного боку — високий попит на валюту через поглиблення торговельного дефіциту та імпорт, з іншого — поступове охолодження попиту з боку бізнесу й населення.
Курс долара

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У базовому сценарії аналітик Андрій Шевчишин очікує переходу долара на новий курсовий рівень — 45,10−45,95 грн на міжбанку та 45,50−46,00 грн на готівковому ринку.

Водночас євро, за його оцінкою, може перебувати в межах 51,00−51,50 грн.

Що тиснутиме на гривню

Одним із головних чинників аналітик називає подальше погіршення зовнішньої торгівлі. Через проблеми з портами, слабший експорт металів і руди та пошкодження підприємств валютна виручка може скорочуватися.

Натомість імпорт, за його оцінкою, залишатиметься високим через потреби у пальному, товарах, фармацевтичній продукції, енергетичному обладнанні та підготовці до зими.

Шевчишин оцінює потенційний середньодобовий дефіцит валютного ринку разом із готівковим сегментом приблизно у $220 млн, що створюватиме додатковий тиск на гривню.

НБУ й надалі відіграватиме ключову роль у балансуванні валютного ринку через інтервенції. Сам регулятор у своїх матеріалах також зазначає, що структурний дефіцит валюти приватного сектору зберігається, а інтервенції залишаються важливим механізмом підтримання стійкості валютного ринку.

Що може стримувати девальвацію

Серед стримувальних чинників Шевчишин називає активні валютні інтервенції НБУ, скорочення частини бюджетних видатків та слабший споживчий попит.

Додатковим фактором може стати погіршення ситуації на ринку праці: зниження доходів населення здатне скорочувати як імпортне споживання, так і попит на готівкову валюту.

НБУ у своїх прогнозних матеріалах також очікував, що високий рівень міжнародних резервів дасть змогу підтримувати стійкість валютного ринку, хоча ситуація значною мірою залежить від обсягів і ритмічності зовнішнього фінансування.

Три сценарії на жовтень

За базовим сценарієм Шевчишина, якому він надає 65%, курс становитиме:

  • міжбанк — 45,10−45,95 грн/$;
  • готівковий ринок — 45,50−46,00 грн/$;
  • євро — 51,00−51,50 грн.

Оптимістичний сценарій, оцінений у 15%, передбачає поліпшення ситуації з чорноморськими перевезеннями, більш ритмічне зовнішнє фінансування та зміцнення євро. За таких умов долар може залишатися в межах 44,50−45,20 грн, а євро — 51,50−52,00 грн.

Негативний сценарій із ймовірністю 20% пов’язаний із новою хвилею ударів по інфраструктурі, проблемами із зовнішнім фінансуванням та погіршенням ситуації на валютному ринку. У такому разі долар, за оцінкою аналітика, може зрости до 46,00−46,50 грн, із ризиком виходу вище.

Прогноз до кінця року

Шевчишин зберігає оцінку курсу на кінець 2026 року на рівні 45,50−46,70 грн/$ за умови стабілізації ситуації в енергетиці та ритмічного надходження зовнішнього фінансування.

На 2027 рік його базовий сценарій передбачає курс 49,50−51,00 грн/$, негативний — 52,50−54,00 грн/$.

При цьому сам НБУ не публікує цільового курсу гривні й працює в режимі керованої гнучкості, використовуючи валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань і покриття структурного дефіциту валюти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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